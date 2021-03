Bei der neuen Elektro-S-Klasse mischt Mercedes eine Vielzahl von Designelementen, die bereits aus anderen Fahrzeugen bekannt sind. Neben der Oberklasse-typischen Eleganz der S-Klasse ziehen auch die kupferfarbenen Akzente des EQC ins Armaturenbrett ein. Die Lüftungsdüsen erstrecken sich beinahe über die gesamte Breite des EQS und sind als sehr schmaler Schlitz ausgeführt. Das Lenkrad stammt eins zu eins aus dem klassischen Mercedes-Flaggschiff und verzichtet vollständig auf Multifunktionstasten, dafür wird alles per Touch gesteuert. Dahinter befindet sich der optionale MBUX-Hyperscreen.

Das Konvolut aus(ein LCD-Kombiinstrument mit 12,3 Zoll und zwei OLED-Touchscreens in 17,7 bzw. 12,3 Zoll) soll nicht nur optisch etwas hermachen. Dankzeigt es den Insassen immer die Inhalte an, die gerade gebraucht werden. Die gesamtewirkt wie aus einem Guss. Anders als bei der S-Klasse befinden sich Lautstärkeregelung und Fingerabdrucksensor nicht unterhalb der Bildschirme, sondern in einer eigenen Bedieninsel auf der Mittelkonsole. In der Basisversion soll das Cockpit der konventionellen S-Klasse den EQS schmücken. Das bedeutet ein 12,3-Zoll-Kombiinstrument und ein 12,8-Zoll-Touchscreen in der Mitte des Fahrzeugs. ( Hier geht's zum Connectivity-Check Mercedes S-Klasse