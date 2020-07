M it der Vision EQS gab elektrischen Oberklasse-Limousine EQS. Die it der Studie gab Mercedes einen Ausblick auf die Serienversion derEQS. Die Limousine wird nach dem Mittelklasse-SUV EQC das zweite komplett eigenständige Elektromodell von Mercedes sein. AUTO BILD zeigt die Studie und hat die ersten Infos zum Serienmodell.

Studie: Komplett neue Proportionen dank E-Motoren

Die A und B-S√§ule sowie das kuppelartige Dach ergeben bei der Studie zusammen eine bogenf√∂rmige Einheit. minimalistischen Linie, die Mercedes seit ein paar Jahren anstrebt. Statt Sicken und Kanten dominieren gro√üe Fl√§chen und sanfte Rundungen. Dank des fehlenden Verbrennungsmotors k√∂nnen komplett neue Proportionen realisiert werden. Die √úberh√§nge des Vision EQS sind sehr kurz gehalten. In Kombination mit dem sehr langen Radstand soll das im Innenraum f√ľr ein √ľppiges Platzangebot sorgen. Die sehr flach stehenden A- und B-S√§ulen bilden zusammen mit dem kuppelartigen Dach eine bogenf√∂rmige Einheit. Die Mercedes-Designer haben sich f√ľr eine dreifarbige Lackierung entschieden: Im unteren Bereich dominiert Silber, w√§hrend die Karosserie oben schwarz abgesetzt ist. Die beiden Farbbereiche werden von einem t√ľrkisfarbenen Streifen getrennt. Das Design der Studie folgt der, die Mercedes seit ein paar Jahren anstrebt. Statt Sicken und Kanten dominieren. Dank des fehlenden Verbrennungsmotors k√∂nnenrealisiert werden. Die √úberh√§nge des Vision EQS sind sehr kurz gehalten. In Kombination mit demsoll das im Innenraum f√ľr ein √ľppiges Platzangebot sorgen. Die sehrbilden zusammen mit demeine bogenf√∂rmige Einheit. Die Mercedes-Designer haben sich f√ľr eine dreifarbige Lackierung entschieden: Im unteren Bereich dominiert Silber, w√§hrend die Karosserie oben schwarz abgesetzt ist. Die beiden Farbbereiche werden von einem t√ľrkisfarbenen Streifen getrennt.

229 Mercedes-Sterne statt zwei R√ľckleuchten

Die Leuchteinheiten in Form des Mercedes-Sterns ziehen sich √ľber das komplette Heck. riesigen 24-Z√∂llern. Er hat Kameras statt konventioneller R√ľckspiegel und keine T√ľrgriffe. An der Front ist er sofort als Mitglied der EQ-Familie zu erkennen. Anstatt eines K√ľhlergrills prangt dort eine schwarze dreidimensionale Tafel, die von insgesamt 940 einzelnen LEDs beleuchtet wird und deren Form stark an den EQC erinnert. Auch der gro√üe Mercedes-Stern ist illuminiert. Die Scheinwerfer sind direkt an das Panel angeschlossen und verf√ľgen √ľber zwei Holografie-Linsenk√∂rper. Da diese sich in der Minute √ľber 2000 Mal drehen, wirkt es, als w√ľrden die Lichtdioden im freien Raum schweben. Die fortschrittliche Licht-Technik erm√∂glicht sogar die Darstellung verschiedener Bilder. Die Form des Hecks weckt Erinnerungen an die aktuelle Generation des S-Klasse Coup√©s. Die Stuttgarter haben beim Vision EQS aber auf herk√∂mmliche R√ľckleuchten verzichtet und sich etwas anderes einfallen lassen: √úber die komplette R√ľckseite zieht sich ein Leuchtenband, das aus 229 kleinen, voneinander getrennten Mercedes-Sternen besteht. Neue E-Autos (2020 bis 2024) zur Galerie Der EQS-Prototyp steht auf. Er hat Kameras statt konventioneller R√ľckspiegel und keine T√ľrgriffe. An der Front ist er sofort als Mitglied der EQ-Familie zu erkennen. Anstatt eines K√ľhlergrills prangt dort eine schwarze, die von insgesamtbeleuchtet wird und deren Form stark an den EQC erinnert. Auch der gro√üe Mercedes-Stern ist illuminiert. Die Scheinwerfer sind direkt an das Panel angeschlossen und verf√ľgen √ľber. Da diese sich in der Minute √ľber 2000 Mal drehen, wirkt es, als w√ľrden die. Die fortschrittliche Licht-Technik erm√∂glicht sogar die Darstellung verschiedener Bilder. Die Form des Hecks weckt Erinnerungen an die aktuelle Generation des S-Klasse Coup√©s. Die Stuttgarter haben beim Vision EQS aberund sich etwas anderes einfallen lassen: √úber die, das aus

Die Mittelkonsole geht durch den kompletten Innenraum

schwebende Mittelkonsole zwischen den vier Einzelsitzen durch die komplette Passagierkabine. In der Studie feiert auch eine Neuinterpretation des bekannten MBUX seine Premiere. Am vorderen Ende der Mittelkonsole befindet sich ein sehr d√ľnner und flach stehender Touchscreen, √ľber den die meisten Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen gesteuert werden. An der Innenseite der vorderen T√ľren ist jeweils ein weiterer Touchscreen angebracht. So bekommt auch der Beifahrer die M√∂glichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Beispielsweise kann er die Farbe und die St√§rke der rundherum laufenden Ambientebeleuchtung einstellen. Ganz zeitgem√§√ü besteht das Interieur aus nachhaltigen Materialien: Der Dachhimmel beispielsweise besteht teilweise aus recyceltem Plastikm√ľll aus dem Meer. Im Innenraum erstreckt sich diezwischen den vier Einzelsitzen durch dieIn der Studie feiert auch eineseine Premiere. Am vorderen Ende der Mittelkonsole befindet sich ein sehr√ľber den die meisten Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen gesteuert werden. An der Innenseite der vorderen T√ľren ist jeweils ein weiterer Touchscreen angebracht. So bekommt auch der Beifahrer die M√∂glichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Beispielsweise kann er die Farbe und die St√§rke der rundherum laufenden Ambientebeleuchtung einstellen. Ganz zeitgem√§√ü besteht das: Der Dachhimmel beispielsweise besteht teilweise aus recyceltem Plastikm√ľll aus dem Meer.

476 PS und 700 Kilometer Reichweite

Das rundliche Heck erinnert etwas an das aktuelle S-Klasse Coup√©. komplett neuen, speziell f√ľr Elektrofahrzeuge entwickelten Plattform. Sie ist variabel und soll verschiedene Fahrzeugkonzepte erm√∂glichen. Auf beide Achsen verteilt sitzen zwei kompakte Elektromotoren, die eine Systemleistung von etwa 350 kW (476 PS) entwickeln. Das soll f√ľr eine H√∂chstgeschwindigkeit von √ľber 200 km/h und einen Sprint von 0 auf 100 in weniger als 4,5 Sekunden reichen. Trotzdem soll sich der Stromverbrauch im Rahmen halten. Eine F√ľllung der 100 kWh gro√üen Batterie erm√∂glicht laut Hersteller eine WLTP-Reichweite von 700 Kilometern. Das Serienmodell k√∂nnte zudem √ľber eine gr√∂√üere Batterie verf√ľgen. An einer Schnellladestation mit einer Ladeleistung von 350 kW kann der Stromspeicher in nur 20 Minuten wieder zu 80 Prozent gef√ľllt werden. Derart starke Lades√§ulen sind hierzulande aber noch eine echte Rarit√§t. Die Elektro-Limousine beherrscht auch das autonome Fahren nach Level 3, nimmt dem Fahrer also beispielsweise auf l√§ngeren Autobahnetappen die Arbeit komplett ab. Der Vision EQS steht auf einer. Sie ist variabel und soll verschiedene Fahrzeugkonzepte erm√∂glichen. Auf beide Achsen verteilt sitzen, die eineentwickeln. Das soll f√ľr eine H√∂chstgeschwindigkeit von √ľber 200 km/h und einen Sprintreichen. Trotzdem soll sich der Stromverbrauch im Rahmen halten. Eine F√ľllung dererm√∂glicht laut Hersteller eine. Das Serienmodell k√∂nnte zudem √ľber eine gr√∂√üere Batterie verf√ľgen. An einer Schnellladestation mit einer Ladeleistung von 350 kW kann der Stromspeicher in nur 20 Minuten wieder zu 80 Prozent gef√ľllt werden. Derart starke Lades√§ulen sind hierzulande aber noch eine echte Rarit√§t. Die Elektro-Limousine beherrscht auch das autonome Fahren nach Level 3, nimmt dem Fahrer also beispielsweise auf l√§ngeren Autobahnetappen die Arbeit komplett ab.

Erste Fahrt mit der EQS Studie

Um gegen das klassenniedrigere Tesla Model S antreten zu k√∂nnen, sind zudem st√§rkere Versionen mit √ľber 600 PS im Gespr√§ch. Davon ist beim ersten Testrollen jedoch noch wenig zu merken, denn auch wenn der Prototyp auf Gaspedaldruck durchaus flott beschleunigt, ist gef√ľhlt bei weniger als 50 km/h Schluss. Einer der Techniker winkt und will zeigen, dass es nicht noch schneller gehen soll. Bleibt also nicht mehr als ein kurzer Eindruck, eine vergleichsweise hohe Sitzposition ‚Äď und Spannung, wie modern sich der Innenraum im Serienzustand pr√§sentieren wird.

Serienmodell: So kommt der EQS auf die Straße