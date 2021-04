Mercedes setzt beim neuen EQS auf Salamitaktik. Denn wie sich der hausinterne Jetzt tauscht AUTO BILD den Beifahrersitz mit dem Platz hinterm Lenkrad – und fährt den Prototypen des EQS! Denn wie sich der hausinterne S-Klasse -Konkurrent mit E-Antrieb vom Beifahrersitz aus anfühlt, durften wir bereits erfahren.

der EQS für großgewachsene Menschen jenseits von 1,90 Meter recht wenig Kopffreiheit bietet. Das ist schon etwas unerwartet in einer großen Limousine mit Van-artiger Fahrgastzelle, aber die Also rein in den abgeklebten EQS-Prototyp und in die bequemen Lounge-Sitze fallen lassen. So erwartet man es doch in einem Luxusauto weit jenseits der 100.000-Euro-Marke. Was man nicht unbedingt erwartet, ist, dass. Das ist schon etwas unerwartet in einer großen Limousine mit Van-artiger Fahrgastzelle, aber die Batterien im Boden fordern ihren Platz unerbittlich ein.

Die Bedienung des Mercedes EQS ist abseits des Hyperscreens konventionell

die Bedienung alles andere als futuristisch. Per Lenkstockhebel wechselt die Fahrstufe von P auf D. Das bekannte Mercedes-Lenkrad und der Blinkerhebel signalisieren Händen und Augen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bevor die Fahrt losgeht, wandert der Blick über die Fronthaube. Hier ist nichts – außer dem Head-up-Display. Grund: Der Vorderbau des EQS ist derart kurz, dass Fahrer und Beifahrer praktisch nichts als Straße sehen. Ungewohnt für eine derart stattliche Luxuslimousine. Abseits des gigantischen Hyperscreens istPer Lenkstockhebel wechselt die Fahrstufe von P auf D. Das bekannte Mercedes-Lenkrad und der Blinkerhebel signalisieren Händen und Augen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bevor die Fahrt losgeht, wandert der Blick über die Fronthaube. Hier ist nichts – außer dem Head-up-Display. Grund:dass Fahrer und Beifahrer praktischUngewohnt für eine derart stattliche Luxuslimousine.

Die Sitzposition ist für Großgewachsene etwas zu hoch geraten.



Der Mercedes EQS ist ein lautloser Luxus-Cruiser



Seidig rollt der EQS an, ein leichter Druck aufs Fahrpedal genügt, um ihn souverän in Fahrt zu setzen. Die Lenkung ist leichtgängig, so lässt sich der 5,21-Meter-Mercedes spielerisch bewegen. Die beiden E-Motoren unseres EQS 580 (385 kW) verrichten im Stillen ihre Arbeit, Fahrgeräusche dringen nur sehr gedämmt an die Ohren der Insassen. Das beinahe lautlose Cruisen auf der Landstraße scheint auf der ersten kurzen Fahrt die Paradedisziplin des EQS zu sein. Die Geräuscharmut passt perfekt zum luxuriösen Anspruch des Elektro-Mercedes. Das komfortable Luftfahrwerk reicht auch auf ruppigen Straßen nur so viel an die EQS-Passagiere durch, dass man nicht den Eindruck hat, vollständig von der Umgebung entkoppelt zu sein.

Mit über 800 Nm maximalem Drehmoment ist der EQS 580 sehr stark im Antritt – trotz 2,5 Tonnen Leergewicht.

Der Mercedes EQS macht in Kurven eine überraschend gute Figur



Die Landstraße verengt sich, der Mittelstreifen hört auf, der EQS steuert auf kurviges Geläuf zu. Wir verschärfen die Gangart etwas, aber auch in zügiger gefahrenen Ecken gibt sich das 2,5 Tonnen schwere Luxus-Ungetüm keine Blöße. Dank Hinterachslenkung und über 800 Nm Drehmoment zieht der EQS entspannt und beinahe schon leichtfüßig durch kurvige Passagen. Auch in Ortschaften, beim Abbiegen, verkleinert die mitlenkende Hinterachse den EQS technisch.

Auf einem geraden Stück lassen wir den Prototyp kurz rekuperieren und setzen dann per Kickdown zum Sprint an. Der EQS bäumt sich auf, kraftvoll zieht es ihn nach vorne. Sehr souverän, aber verschliffen setzt er die Kraft in Beschleunigung um. Die Ingenieure haben dem EQS gute Manieren beigebracht, der Elektroschub ist beeindruckend, aber nicht beängstigend. Sehr gediegen.