Eine große Überraschung ist der Look des EQS SUV nicht. Denn nicht nur der Name orientiert sich stark an der bereits bekannten E-Limousine von Mercedes , auch das Design der beiden Luxus-E-Autos ist sehr ähnlich. An der Front tragen beide den EQ-Grill mit großem angedeuteten Kühler und integrierten Scheinwerfern, ein Leuchtband bildet den Abschluss zur Fronthaube. In der Seitenansicht fallen versenkte Türgriffe (wie bei der Limousine ) und Trittbretter auf. Typisch SUV sind die schwarzen Radläufe. Das Heck des EQS SUV ist deutlich steiler als bei der Limousine, gleich scheinen die Rückleuchten mit der bekannte "Spulen"-Leuchtgrafik zu sein.