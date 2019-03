Nach der Präsentation des Concept EQV auf demplant Mercedes, die Serienversion auf derim September zu zeigen. Schon die Studie wirkt optisch nicht allzu futuristisch und seriennah. Die komplett schwarzen Scheinwerfer würden nicht nur bei der Soko Autoposer durchfallen, sie werden in der Serienversion durch normaleersetzt. Derist neu und wirkt sehr edel, typischist dasan der Front, das wir in ähnlicher Form auch vomkennen. Diehaben blaue Einsätze, auch das ist Standard bei EQ. Der Lack heißt passenderweise "Hightech-Silber", denn unter der Karosserie wird es richtig spannend.

Mercedes war es besonders wichtig, dass die Funktionalität der V-Klasse auch in der Elektroversion nicht eingeschränkt wird. Davon macht sich AUTO BILD bei derselbst ein Bild: Mit Ausnahme des blauen Leders und der Akzente in Roségold wirkt die Studie extrem vertraut, eben typisch V-Klasse. Da dieim Unterboden verbaut ist, gibt es im Innenraum keine Einschränkungen. Im Concept EQV sindinstalliert, in der Serienversion werden auch Sitzbänke erhältlich sein. Genau wie in derhaben maximal acht Personen Platz.

Der Innenraum ist weitestgehend von der V-Klasse bekannt. Neu sind MBUX und farbliche Akzente.

Aus der Fahrerperspektive fällt als Erstes das Armaturenbrett in "Midnight Blue" und das große aufgesetztein der Mittelkonsole auf. Während dasnoch ohneauf den Markt kommt, hat die Studie das neueste Infotainmentsystem inklusive "Hey Mercedes"-Sprachsteuerung schon an Bord. Die Instrumente sind zwar an den Elektroantrieb angepasst aber analog – vielleicht ändert sich das bis zur Serienversion noch mal. An der Klimabedienung und den Lüftungsdüsen finden sich Akzente in Roségold, das auch an den Ziernähten wieder aufgegriffen wird. Für eine Studie wirkt das Concept EQV sehr gut verarbeitet – genau genommen ist es im Innenraum eine V-Klasse mit größerem Bildschirm, MBUX und ein paar farblichen Akzenten.