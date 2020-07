2

013 kam derauf den Markt. Für ein waschechtes SUV ist sein Auftritt nicht ganz so imposant. Doch dafür geht der schwungvoll gestaltete GLA als stylisher Typ durch.In(Bayern) steht ein gut ausgestattetes, aber besonders günstiges Exemplar für weniger als 20.000 Euro zum Verkauf. Sein Neupreis in der Basisversion betrug 2014 noch solide. Derinwurde im November 2014 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen.die das kompakte Sport-SUV inauf Tempo 100 beschleunigen. Die. Der Benziner hat ein(inklusive Gebrauchtwagengarantie) ruft der Händler für den Mercedes auf. Dafür wird viel geboten: Das Fahrzeug hat eine umfangreiche Sonderausstattung mitund. Zahlreiche Assistenten wie einesind ebenfalls mit an Bord. Insgesamt macht derauf den Inserats-Bildern einen. Der Wagen wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. Laut Händler ist erundund hat TÜV bis November 2021.