Mercedes GLB (2019): Hybrid, Elektro, Bilder

Größer als ein GLA, aber kleiner als ein GLC: Das ist der neue Mercedes GLB. Auf der Auto Shanghai 2019 (16. bis 25. April) zeigt Mercedes mit dem GLB Concept eine seriennahe Studie. Jetzt wurde der erste Teaser vom Innenraum veröffentlicht!

Tiguan im Visier: Der 4,60 Meter lange GLB ist zwischen Kurz- und Langversion des Wolfsburgers positioniert. Das GLB-Layout erinnert stark an die A-Klasse: Das Widescreen-Cockpit hat auf der Zeichnung stärker abgerundete Ecken und kommt ebenfalls ohne Hutze aus. Auch die drei runden Lüftungsdüsen im Jet-Design ähneln denen der A-Klasse. Das Lenkrad entspricht der neuen Generation, inklusive Touchtasten und galvanisierten Knöpfen. Sogar die zweigeteilte elektrische Sitzverstellung mit drei Memorytasten in der Tür kennen wir aus der Kompaktklasse. Das in Braun gehaltene Interieur wirkt sehr aufgeräumt.

GLB orientiert sich optisch an der G-Klasse

Optisch haben sich die Designer von den größeren SUV-Modellen der Marke inspirieren lassen, vor allem G-Klasse und GLS standen Pate. Die Serienversion des GLB will Mercedes noch 2019 zeigen. Unter dem wuchtigen Aufbau verbirgt sich die MFA2-Plattform der neuen A-Klasse – inklusive Allrad und erhöhter Bodenfreiheit. In Verbindung mit dem hohen Dach und der steilen Heckklappe ist im knapp 4,60 Meter langen GLB genug Platz für eine falt- oder herausnehmbare dritte Sitzreihe. So positioniert sich der Benz zwischen VW Tiguan und Tiguan Allspace.

500 Liter Kofferraumvolumen machen den SUV alltagstauglicher als Mercedes' bisher einzige Kompakt-SUV GLA. Beim Bedienkonzept orientiert sich der GLB wie sein kleinerer Bruder an der neuen A-Klasse – inklusive MBUX-Infotainmentsystem. Vor allem für die Märkte USA und China wird der GLB interessant. Aber auch in Europa könnte das eckige SUV einige Käufer finden.

Der GLB setzt auf Zukunfts-Technik

Große Räder und das optionale Offroadpaket mit Schlechtwege-Fahrwerk taugen für kleine Ausflüge in leichtes bis mittelschweres Gelände. Zum echten Offroader fehlt es aber an Bodenfreiheit und Sperrdifferenzialen, ganz abgesehen von den zu kleinen Böschungs- und Rampenwinkeln. Allrad kostet außerdem meist extra. Deutlich besser dürfte sich der GLB auf der Straße schlagen: Die zweite Generation der Frontantriebsarchitektur ist von den Abmessungen her flexibler, dazu leichter, steifer und bestens gerüstet für zukunftsträchtige Technologien. Dazu gehören weitere Schritte in Richtung autonomes Fahren und eine neue Hinterachskonstruktion. Die Motoren stammen vom GLA, los geht es mit dem 136 Ps starken GLB 140. Ein Plug-in-Hybrid mit rund 70 Kilometern elektrischer Reichweite folgt 2020, wie auch die beiden AMG-Versionen GLB 35 und 45 mit bis zu 421 PS. Als Diesel werden drei Leistungsstufen mit bis zu 190 PS angeboten. Das aus der B-Klasse bekannte Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe kostet Aufpreis.

GLB kommt auch als E-Auto