Das Gefühl geben, in einer höhergelegten C-Klasse statt in einem SUV zu sitzen. Komfort bietet er und vor allem eine teure, ausgezeichnete Luftfederung . Dafür liegt die Priorität weniger auf Sport. Es gibt nur noch Allrad und keine Schaltgetriebe mehr, ausschließlich Automatik mit zumeist neun, anfangs auch sieben Fahrstufen. Große Motorenauswahl mit den bekannten Vier- und Sechszylindern dersowie den V8-Boliden von, dazu ein Plug-in-Hybrid . Die neuen, sauberen Wunderdiesel (OM654/656) zogen ab 2019 unter die Haube.

Das macht Ärger: Schnell verschleißende Querlenker, die erst quietschen, dann poltern. Der AUTO BILD-Kummerkasten meldet häufigere Ausfälle von Touchpads des Comand-Systems sowie der kalibrierungssensiblen Assistenzsysteme. Das Kunstleder Artico neigt zu Rissen.

Bauzeit: 2008 bis 2015

Motoren: 143 PS (200 CDI) bis 306 PS (350)

Preis: ab 10.000 Euro

Euro-NCAP-Crashtest (2010): 5 Sterne

Eine kantige Hommage an die G-Klasse , technisch eineauch mit reinem Hinterradantrieb , viel Platz, aufrechte Sitzposition, schön übersichtlich, 450 Liter Stauvolumen. Wer umklappt, erhält 1550 Liter. Verarbeitungsqualität: sehr solide, aber etwas nüchternes Material. Eine Modellpflege 2012 sorgte für leichte Rundungen, aber weiter bullige Ausstrahlung. Die Motoren wurden überarbeitet, der Automatik-Wählhebel befindet sich nun rechts an der Lenksäule.

Das kann er: Fünf Erwachsene bequem reisen lassen. Dazu gibt's guten Fahrkomfort, geringe Innenraumgeräusche. Mercedes-typisch: lange Aufpreisliste und üppige Motorenpalette von 143 bis 306 PS. Kein AMG, dafür ein Offroad-Technik-Paket für mehr Traktion. Entweder Sechsgangschaltung (selten) oder Siebenstufenautomatik. Darf bis zu 2,4 Tonnen gebremst ziehen.

Fahrwerk

Der GLC patzt in sämtlichen Disziplinen nur ein einziges Mal: Die Achsaufhängungen der Fünfjährigen überschreiten den Schnitt der Vergleichsfahrzeuge um das Dreifache. Das war's aber schon, sonst lässt sich der GLC 0,0 zuschulden kommen. Der GLK ist ähnlich robust, bei ihm schwächeln Federn und Dämpfer der Siebenjährigen zu oft.



GLC

GLK

GLC

GLK

Hier hat derdie Nase vorn. Null Beanstandungen in allen Kategorien bis auf die Bremsscheiben , die Kritik ist aber minimal im Quotenvergleich. Amwird die Funktion der Feststellbremse überdurchschnittlich oft moniert, was an ihrer seltenen Benutzung liegt. Anders der: Hier zieht die elektrisch wirkende Handbremse automatisch an. Mit dem Alter fällt derzudem durch vermehrte Mängel an den Bremsleitungen auf.