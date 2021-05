Bauzeit: 2011 bis 2019

Motoren: 204 PS (250 BlueTec) bis 585 PS (63 S AMG)

Preis: ab 17.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): 5 Sterne

Mit der Modellpflege im Herbst 2015 erfolgte eine Umbenennung in GLE.

Ein höchst talentiertes Zugfahrzeug, daher teuer gehandelt. 2015 in GLE umbenannt;der neuen-Nomenklatur folgend; im gleichen Jahr gesellte sich die technisch identische Fließheckvariantehinzu.

Das kann er: Bis zu 3500 Kilo schwere Anhänger mit Rennpferden oder Sportbooten schleppen, unbefestigte Wege vergessen lassen und seit einiger Zeit sogar bis zu 30 Kilometer elektrisch fahren, wenn es der GLE 500e ist. Den Plug-in-Hybriden treibt ein Doppelherz aus V6-Benziner und E-Motor an - Systemleistung 442 PS.

Bauzeit: 2005 bis 2011

Motoren: 190 PS (280 CDI) bis 510 PS (63 AMG)

Preis: ab 6000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2008): 5 Sterne

Das ist er: Reisegleiter, gern auch als Zugfahrzeug eingesetzt. Ungleich besser verarbeitet als der Vorgänger und 14 cm länger. Das Raumangebot steht US-Allradlern nicht nach, bei erheblich besserer Verarbeitung. Modellpflege Ende 2008 ohne substanzielle Verbesserungen.

Das kann er: Komfortabel federn, volle 3,5 Tonnen ziehen – und wenn das optionale Offroad-Paket mit Reduktionsgetriebe und Sperren an Bord ist, kann er auch Gelände. Als Porsche-Schreck taugt die 510 PS starke AMG-Variante.

Die optionale und oft bestellte Airmatic. Interessenten sollten unbedingt penibel aufReparaturen landen in der Regel im vierstelligen Bereich. An den CDI-Dieseln können Motorsteuergerät, Dieselpumpe, Injektoren, Glühkerzen und Turbos streiken.Bei manchen V6- und V8- Benzinern bis 9/2006 nutzten sich die Kettenräder der Ausgleichswelle frühzeitig ab. Frühe Mercedes ML II rosten gern an den Türunterkanten.