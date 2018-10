Neue Mercedes (2018, 2019, 2020, 2021 und 2022)

Neuer Schwung: Die neue A-Klasse ist dynamischer gezeichnet als der Vorgänger.

Zu den wichtigen Zukunftsthemen gehören neben der Elektrifizierung auch das autonome Fahren und die sinnvolle Einbindung von zusätzlichen Online-Inhalten im Auto. Wie sich Mercedes das vorstellt und welche möglichen Innovationen wir in den kommenden Serienmodellen erwarten können, das zeigt der Forschungsträger F 015 . Daneben schreitet der Designwandel weiter voran. Für mehr Dynamik im Design macht Mercedes bei einigen Modellen sogar Abstriche bei der Funktionalität. A-Klasse und C-Klasse sind hier die Vorreiter, an denen sich in Zukunft weitere Neuheiten orientieren werden.