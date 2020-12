In Sachen Antritt und Durchzug ist der V8 den Sechszylindern noch einmal ein Stück voraus. ©Daimler AG

Fahrdynamisch Vor allem die Allradlenkung überzeugt einmal mehr, verringert den Wendekreis der Langversion um bis zu zwei Meter. Das Lenkgefühl selbst ist ebenso klasse wie die gesamte Fahrwerksabstimmung mit feiner Luftfederung.Beim beherzten Tritt aufs Gaspedal wird dann vollends klar, warum V8-Kunden nicht auf einen Sechszylinder wechseln möchten. Von einer kleinen Lücke im Drehzahlkeller abgesehen, ist die Leistungsentfaltung vortrefflich. Dem Motor merkt man unter starken Lastanforderungen zwar an, dass er mit vier Litern Hubraum auskommen muss.In Sachen Reisekomfort ist die S-Klasse mit dem bulligen V8-Doppelturbo eine Bestbesetzung.Der Klang dürfte zwar noch etwas bissiger sein. Das Akustikterrain überlässt man aber wohl lieber der AMG-Version, die in der hybriden Topvariante über 700 PS leisten wird. Apropos Leistung: Mit den genauen Leistungsdaten hält sich Daimler noch zurück.In unteren Drehzahlen sorgt das 48-Volt-Bordnetz mit Startergenerator für weitere 22 PS und 250 Nm. Demgeben, was in 0-100-Sprintzeiten von rund 4,5 Sekunden resultieren dürfte.