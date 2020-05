ie neue S-Klasse steht in den Startlöchern, wurde jetzt vollständig geleakt und soll wohl Ende 2020 in den Verkauf gehen.Denn was auch bei anderen Modellreihen gilt: Wenn sich die nächste Generation ankündigt, wird das aktuelle Modell deutlich günstiger. Die S-Klasse bekam ihr letztes Update 2017 mit dem Facelift der Baureihe W 222. Obwohl noch nicht mal drei Jahre alt, haben wir ein gebrauchtes Top-Exemplar gefunden, das die letzte Modellpflege genossen, aber trotzdem schon einen Großteil seines Wertes verloren hat. Dieser Mercedes S 63 AMG 4Matic+ L steht jetzt zum Verkauf und macht rundum einen sehr guten Eindruck.Er hatte zwei Vorbesitzer, die den Wagen äußerst gepflegt hinterließen. Das Scheckheft ist lückenlos ausgefüllt, der TÜV wird bei Übernahme erneuert. Außerdem ist, wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD Gebrauchtwagenmarkt , eine Garantie im angegebenen Preis enthalten.

Mächtig: Dem S 63 AMG sieht man seine Power nicht nur an, man hört sie auch.

Im Innenraum schlägt der Benz dezentere Töne an. Das Interieur ist luxuriös und modern gestaltet.Tatsächlich sind der Komfort und die technische Möglichkeiten in der Mercedes-Limousine nur vom Feinsten. Das fängt beim Burmester-Surround-Soundsystem an und hört bei der Ambiente-Beleuchtung auf, die zehn verschiedene Farbwelten im Programm hat. Durch die wärmedämmenden Scheiben bleiben die Insassen von Geräuschen und Blicken weitgehend verschont, die umfangreiche Palette an Assistenzsystemen kann dem Fahrer zudem einiges an Arbeit abnehmen.