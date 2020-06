em die aktuelle Mercedes S-Klasse zu modern ist, der ist bei Lorinser an der richtigen Adresse. Mit dem neuen Radsatz LM2R lässt sich ein wenigaus den 90ern zurückholen!

Das neue 21-Zoll-Retro-Rad ist in Schwarz oder Hypersilber erhältlich.

Umkümmert sich der Mercedes-Tuner schon länger, kürzlich hat er für betagte Fahrzeuge mit Stern ein Rad aus der Firmengeschichte quasi 1:1 wiederbelebt. Mit der neuenaber geht Lorinser jetzt noch einen Schritt weiter: Das Rad ist für die, zitiert aber das Design aus den frühen 90er-Jahren. Wichtig ist dem Veredler dabei, dass es sichhandele, vielmehr hätten die Designer das Grundlayout in die Jetztzeit übersetzt. Geblieben seien dieund diebringe aber unter andrem das, so Lorinser. Erhältlich ist das für Niederquerschnittsreifen ausgelegte Rad ausschließlich in, wahlweise inoder. Der Preis liegt bei rund 750 Euro pro Felge