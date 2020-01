U

nd schon wieder wurde ein neuesgeleakt. Das Bild, das aktuell auf Instagram die Runde macht , könnte die neue S-Klasse zeigen. Erkennbar wirdin erster Linie an dem, der auf demmitversehen ist. Darunter befindet sich eine, die ebenfalls einiges an glänzender Metalloptik trägt. Die, im Innenraum des Leak-Fahrzeugs gibt es helles Leder.lässt sich aktuell noch nicht viel sagen, betrachtet man aber den hinteren Teil des Mercedes , fällt auf, dass die Rückleuchten eher schmal gehalten sind.