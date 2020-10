M it einem satten Klicken schließt die Fahrertür der neuen Mercedes S-Klasse. Außer dem leichten Knirschen des hochwertigen Ledersitzes ist im Cockpit nichts zu hören. Keine Außengeräusche. Das ändert sich auch nicht nach Starten des Reihensechszylinders. Der elektrische Startergenerator gibt dem Motor des S 500 selbst im untersten Drehzahlbereich so viel Kraft, dass die über zwei Tonnen schwere S-Klasse ohne Ruckeln und Vibrationen beim kleinsten Gasstoß problemlos anfährt. Der 435 PS starke Motor brummt dezent im Hintergrund, dringt nur beim Kickdown oder Sportmodus mit dem typischen Klang der sechs Zylinder in den Fahrerraum. Willkommen in der Welt der elfte Generation erreicht in Sachen Luxus einen neuen Level. it einem satten Klicken schließt die Fahrertür der neuen Mercedes S-Klasse. Außer dem leichten Knirschen des hochwertigen Ledersitzes ist im Cockpit nichts zu hören. Keine Außengeräusche. Das ändert sich auch nicht nach Starten des Reihensechszylinders.Der 435 PS starke Motor brummt dezent im Hintergrund, dringt nur beim Kickdown oder Sportmodus mit dem typischen Klang der sechs Zylinder in den Fahrerraum. Willkommen in der Welt der neuen S-Klasse ! Das konnten schon die Vorgänger gut , aber dieerreicht in Sachen Luxus einen neuen Level. Der Konkurrenz ist sie eine gute Nasenlänge voraus

Das Fahrwerk schluckt sämtliche Unebenheiten, ohne zu schmatzen

In der neuen S-Klasse ist der Komfort auf dem nächsten Level. ©Daimler AG Eine ausgezeichnete Dämmung. Nick-, Wank- und Hubbewegungen sind in der Limousine kaum zu spüren. Um Risse und Löcher in der Straße kümmert sich lautlos das adaptive Fahrwerk. Eine Minimierung von Reibung lässt die Komponenten noch schneller ansprechen. Mercedes verzichtet dafür zum Teil auf Gummilager und setzt auf Gelenke (So beweglich sind die Hinterachsen der Konkurrenz nicht. Draußen rauscht fast lautlos die Welt vorbei, nur ein paar Windgeräusche sind bei der mühelos erreichten Top-Geschwindigkeit von 250 km/h zu hören. Wenig für ein so großes Fahrzeug mit mindestens 5,18 Meter Länge und 2,11 Meter Breite. Die neue Aerodynamik an der Front und auch die einfahrbaren Türgriffe senken den cw-Wert auf beachtliche 0,22. Deutlich mehr Schäume in der Rohkarosse lassen in der neuen S-Klasse jedes geflüsterte Wort klar verstehen.Nick-, Wank- und Hubbewegungen sind in der Limousine kaum zu spüren. Um Risse und Löcher in der Straße kümmert sich lautlos das adaptive Fahrwerk. Eine Minimierung von Reibung lässt die Komponenten noch schneller ansprechen. Mercedes verzichtet dafür zum Teil auf Gummilager und setzt auf Gelenke ( hier erfahren Sie mehr zur neuen mitlenkenden Hinterachse ). Die ermöglichen auch einen Lenkwinkel von bis zu zehn Grad der Hinterräder.

Mit Hinterachselnkung wendiger als A-Klasse

Die Aerodynamik senkt den cw-Wert der S-Klasse auf 0,22. ©Daimler AG Kleine Lenkbewegungen lassen die große S-Klasse zügig zielgerichtet abbiegen. Selbst in engen Parkhäusern ist kein leichtes Ausscheren nötig, um die hinteren FHat man sich daran gewöhnt, ist die S-Klasse präzise zu steuern, fühlt sich beim Rangieren wie ein Kompaktwagen an. Nicht nur gefühlt, sondern auch auf dem Datenblatt unterbietet sie so den Wendekreis einer S-Klasse. Wer der S-Klasse selber das Parken überlassen will, nutzt den überarbeiten Parkpilot, der jetzt bei niedrigem Tempo auch ohne Aktivierung verfügbar ist. 2021 kann die S-Klasse auch Durch gleichsinniges Lenken, wenn Hinterachse und Vorderachse in die gleiche Richtung steuern, wird bei über 60 km/h für mehr Stabilität und Laufruhe gesorgt. Unter den 60 sorgt gegensinnniges Lenken für mehr Wendigkeit.Selbst in engen Parkhäusern ist kein leichtes Ausscheren nötig, um die hinteren F elgen vor Bordsteinkratzern zu bewahren . Der Kopf sagt bei jedem Abbiegemanöver "Nein". Die optional hinterachsgelenkte (1508 Euro) S-Klasse sagt aber "Ja".Nicht nur gefühlt, sondern auch auf dem Datenblatt unterbietet sie so den Wendekreis einer S-Klasse. Wer der S-Klasse selber das Parken überlassen will, nutzt den überarbeiten Parkpilot, der jetzt beiauch ohne Aktivierung verfügbar ist. 2021 kann die S-Klasse auch mit dem autonomen Level 4 alleine einparken

Das neue MBUX ist ergonomisch top

Augmented Reality (AR) Head-up-Display: Dieses Extra ist ein Muss

Die Antennen der S-Klasse verstecken sich hinten unter dem Dach.

©Daimler AG Eine leichte Reizüberflutung für die Augen können anfänglich beim gleichzeitigen Gebrauch vom Augmented Reality (AR) Head-up-Display (3468,40 Euro) und 3D-Kombiinsturment (1148,40 Euro) auftreten. Zahlreiche, zum Teil redundante Infos tauchen in unterschiedlichen räumlichen Ebenen des Sichtfelds auf, als betrachte man die Welt durch den Helm von Iron Man. Daran gewöhnt man sich nicht nur, man liebt es! Mit dem blauen Pfeil des Head-ups, der wie ein Cursor auf der Straße den Weg weist, sollte sich keiner mehr verfahren. Und wem diese "Spielereien" stören, wählt eine andere Ansicht, deaktiviert den 3D-Modus oder schaltet auf "Minimal". Allen anderen ist die Option fürs AR-Head-up wärmstens zu empfehlen. für die Augen können anfänglich beim gleichzeitigen Gebrauch vom Augmented Reality (AR) Head-up-Display (3468,40 Euro) und 3D-Kombiinsturment (1148,40 Euro) auftreten. Zahlreiche, zum Teil redundante Infos tauchen in unterschiedlichen räumlichen Ebenen des Sichtfelds auf, als betrachte man die Welt durch den Helm von Iron Man.Mit dem blauen Pfeil des Head-ups, der wie ein Cursor auf der Straße den Weg weist, sollte sich keiner mehr verfahren. Und wem diese "Spielereien" stören, wählt eine andere Ansicht, deaktiviert den 3D-Modus oder schaltet auf "Minimal". Allen anderen ist die Option fürs AR-Head-up wärmstens zu empfehlen.

Digital-Light macht die Nacht zum Tag

minimieren bei Nachtfahrten erheblich den Stress. Straßenschilder werden extra ausgeleuchtet, per Projektion wichtige Hinweise auf die Straße gebeamt und alles, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu irritieren. Selbst bei Lichthinweisen zu Passanten am Straßenrand spart das intelligente Licht die Gesichter aus, um niemanden zu blenden. Das kann die neue S-Klasse zur Galerie Bei der Bestellung der neuen S-Klasse sollte außerdem ein Häkchen beim optionalen Digital-Licht (2192,40 Euro) gesetzt werden. Damit leuchten 2,6 Millionen Pixel die Dunkelheit aus und. Straßenschilder werden extra ausgeleuchtet, per Projektion wichtige Hinweise auf die Straße gebeamt und alles, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu irritieren. Selbst bei Lichthinweisen zu Passanten am Straßenrand spart das intelligente Licht die Gesichter aus, um niemanden zu blenden.

Das sollten Sie beim Kauf der S-Klasse beachten