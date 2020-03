er neue Mercedes SL teilt sich in Zukunft eine Plattform mit dem kommenden AMG GT . Macht Sinn, denn die aktuelle Modellplatzierung ist diffus, überschneidet sich mit S-Klasse Cabrio und AMG GT Roadster.Jetzt ist AUTO BILD der erste SL-Erlkönig vor die Linse gerollt!

Das Heck des Erlkönigs wirkt deutlich schlanker und runder als das des aktuellen SL.

Der SL-Erlkönig ist zwar noch stark getarnt, wirkt aber deutlich sportlicher geschnitten als das aktuelle Modell. Die schmalen Leuchten vorne und hinten tragen die Lichtsignatur aktueller Mercedes-Modelle.Die Frontschürze zeigt den klassischen großen, zentralen Lufteinlass und zwei kleinere links und rechts daneben. Das Heck wirkt im Vergleich zum aktuellen SL runder und weniger aufgedunsen und lehnt sich am potenziellen Design-Modell des nächsten AMG GT an. In der Heckschürze sind vier Auspuffendrohre zu erkennen, die aber noch nicht der Serie entsprechen dürften.und wird aller Voraussicht nach 2021 vorgestellt werden.