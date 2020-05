eues von Mechatronik aus dem Kapitel: Altes Auto mit neuer Technik! Der Mercedes-Spezialist aus der N├Ąhe von Stuttgart arbeitet an einem weiteren Modell, dem Project 107.Der Nachfolger der Pagode wurde insgesamt ├╝ber 18 Jahre lang gebaut (1971 bis 1989) gebaut und war extrem erfolgreich. Das Coup├ę mit verl├Ąngertem Radstand und hinteren Sitzen wurde zwischen 1971 und 1981 angeboten und konnte sogar mehrere Erfolge im Rallyesport verzeichnen. Unter anderem einen Doppelsieg bei der Bandama-Rallye 1980, woraufhin sich Mercedes aus dem Rallyesport zur├╝ckzog. Und jetzt kommt Mechatronik um die Ecke und pflanzt moderne Technik in den beliebten Mercedes-Klassiker!

Klingt erstmal simpel, ist aber extrem aufwendig und erfolgt in minuti├Âser Handarbeit.Neben dem Motortausch beinhaltet der Komplettumbau nat├╝rlich auch ein an die Leistung angepasstes Fahrwerk, gr├Â├čer dimensionierte Bremsen und sogar die Nachr├╝stung von ABS und ASR. Trotz dieser modernsten Technik bleibt der klassische Look erhalten, sodass die Modelle der New-Tech-Serie auf den ersten Blick original aussehen.