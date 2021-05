Bauzeit: 2011 bis heute

Motoren: 156 PS (SLC 180) bis 422 PS (55 AMG)

Preis: ab 16.000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest): nicht getestet

Die deutlichste Annäherung an den Mercedes SL – länger, breiter, schwerer. Mit dem Facelift 2016 wurde er in SLC umbenannt, ist mehr Limousine als flotter Kurvenkratzer, fährt sich nicht zu straff, im Handling aber schön verbindlich. Für Sportfans: das Fahrdynamikpaket. Im Angebot zudem: alle möglichen Assistenzsysteme.

Das kann er: Den Cruiser geben, schon als Basismodell mit 156 PS. Für Sparfüchse: der ausreichende SLC 180, der geht in 7,9 Sekunden auf 100 und läuft knapp 230; die V6- und V8-Modelle sind die Sahne auf der Torte. Empfehlenswert: Sieben- oder Neunstufenautomaten statt Schalter. Mercedes-typisch: die lange Aufpreisliste mit begehrenswerten Extras wie der Nackenheizung Airscarf.

Das macht Ärger: Wenig. Es kann in den Türen oder zwischen Sitz und Rückwand knarzen; lästig sind Comand-Abstürze. Vereinzelt: Benzingeruch innen. Ein Rückruf betraf Diesel, die von Februar bis November 2014 gefertigt wurden. Grund: ein schadhafter Dichtring am Steuerkettenspanner. Das betraf beim 2,2-Liter-OM 651 über alle Baureihen hinweg mehr als 110.000 Fahrzeuge. Auch der Beifahrerairbag wurde im selben Jahr getauscht. 2017 Rückruf wegen ESP-Softwarefehler.

Bauzeit: 2004 bis 2011

Motoren: 163 PS (SLK 200) bis 400 PS (AMG Black Series)

Preis: ab 6000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest): nicht getestet

Zoom Auch der Vorgänger, Typ R 171, ist ein Design-Hingucker und war schon für damalige Zeiten ausgesprochen sportlich unterwegs.



Ein Design-Hingucker, vor allem für damalige Zeiten, sportlich, mit formschöner Nase. Anfangs für Warmduscher abgetan: die Nackenheizung in den Kopfstützen (gegen Aufpreis). Vier Airbags und ESP sind Serie. Das Blechdach faltet sich in 22 Sekunden. Schade: Die schicke Alu-Optik im Innenraum ist nur silbernes Plastik. Immerhin sind die Sitze komfortabler und größer ausgelegt als beim Vorgänger, jetzt passen auch Fahrer mit 1,90 Meter Körperlänge bequem in den schwäbischen Roadster.