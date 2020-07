Droht ein Seitenaufprall, wird die S-Klasse automatisch um bis zu acht Zentimeter höhergelegt.

Gerade bei den Systemen, die im Falle eines Unfalls aktiv werden, legt Mercedes deutlich nach. Die größte Neuerung dürfte das neue Schutzsystem bei einem drohenden Seitenaufprall sein. Das bietet Mercedes in Verbindung mit dem E-Active Body Control-Fahrwerk an, bei dem die Luftfederung um eine Hydropneumatik ergänzt wird, die auf das 48-Volt-Netz an Bord zurückgreift.. So wird der Stoß auf den widerstandsfähigeren Schweller gelenkt und die Passagiere sind besser geschützt. Außerdem gibt esin der neuen S-Klasse. Zwischen Fahrer und Beifahrer geht bei einem Unfall der neue Mittenairbag auf, der verhindern soll, dass beide mit den Köpfen zusammenstoßen. Die Passagiere auf den Rücksitzen werden durch einen zusätzlichen Airbag geschützt, der sich in den Lehnen der Vordersitze verbirgt.