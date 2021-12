In Kooperation mit

Während die Änderungen an der Front auf den Fotos eher erwartbar sind (z.B. leicht veränderte Scheinwerfer mit neuem Innenleben), ist der Blick in den Innenraum des Elektro-Minis sehr spannend. Scheinbar bekommt das Auto doch nicht den großen Widescreen, wie ihn BMW erstmals beim Elektro-SUV iX gezeigt hat. Stattdessen bleibt man dem runden Layout offenbar treu – allerdings in Form eines aufgesetzten runden Bildschirms. Das zusätzliche Display für den Tacho entfällt, dafür gibt es ein Head-up-Display