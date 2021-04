Autonamen machen Typen. Beim Mitsubishi ASX denkt man an schlicht-solide. Und genau so ist Mitsubishis Crossover-SUV im besten Sinne. Haltbarkeit top, mit einer Ausnahme.

Bauzeit: 2010 bis heute

Motoren: 117 PS (1.6 MIVEC) bis 150 PS (2.2 DI-D)

Preis: ab 6900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): 4 Sterne

Einer der Pioniere unter den kompakten Crossovern. Das Segment war lange Zeit ausschließlich Spielwiese von Mitbewerbern aus dem Ausland. Beim ASX können Käufer wählen zwischen Front- und Allradantrieb. Der einzige Benziner, ein 1,6 Liter großer Sauger, ist nur frontgetrieben erhältlich. Wen es nach Drehmoment dürstet, der wählt den 2.2 DI-D mit 150 PS, 360 Newtonmetern und. Übrigens auch die einzige Option, wenn es einmit Automatik sein soll (serienmäßig). In den Kofferraum des Fünfsitzers passen zwischen. Ab Mitte 2012 wurden mit Citroën C4 Aircross und Peugeot 4008 zwei Ableger desverkauft, die ebenfalls bei Mitsubishi gebaut wurden.

ASX

Echte Sportler zeigen sich unbeeindruckt. Dem kleinen Benziner fehlt für richtig Mumm ein Turbolader . An den rund 1400 Kilogramm hat das Motörchen viel zu schleppen. Und wer mal einen Hänger ziehen will (bis zu 1,8 Tonnen sind möglich), sollte sich nach einem der 150 PS starken Diesel umsehen. Für so einen gebrauchten ASX werden aber mindestens 13.000 Euro fällig. Ein Pluspunkt desist die. Ärgerlich dagegen der lange Bremsweg – Werte um 40 Meter sind nicht mehr zeitgemäß. Für ein 4,30 Meter langes Auto ist es im Fond eng., das Cockpit aufgeräumt, die Sitze sind bequem.Weil der Rußpartikelfilter verstopfen kann, ist einGrund: Der Sprit kann sich mit dem Motoröl vermischen. Folge: Ölverdünnung – erkennbar am Motorölstandpegel über Maximum. Die Verklebung des Panoramadachs kann bis März 2011 fehlerhaft sein. Steht das Kürzel "R30 218" im Serviceheft, sollte das Dach dank Rückruf dicht sein.