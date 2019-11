Die neue Schürze mit angedeutetem Diffusor lässt den Space Star sportlicher wirken.

Der Space Star erhält endlich das aktuelle Markengesicht von Mitsubishi, das bedeutet vor allem, dass der Kühlergrill deutlich wächst und mit den Lufteinlässen der Schürze verschmilzt. Optisch nimmt dieses Ensemble fast die gesamte Front ein und ist links und rechts von metallenen Zierelementen eingefasst. Zwei rote Streifen verlaufen horizontal auf Höhe des Markenlogos und verleihen dem Auto einen sportlicheren Look. Die neugestalteten Schweinwerfer sind nun nicht mehr durch einen Blechstreifen getrennt, sondern scheinen in den Kühlergrill überzugehen. Dafür hat Mitsubishi beim Space Star Facelift die Nebelscheinwerfer eine Ebene höher gesetzt, sodass sie jetzt in schwarzen, viereckigen Einfassungen mit sportlichen Streifen über der Schürze positioniert sind. Am Heck verändert sich weniger, die neue Heckschürze mit angedeutetem Diffusor verleiht dem Auto aber einen sportlicheren Auftritt.