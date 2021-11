Zoom Von Wallboxen über Ladekabel bis Ladeelektronik und Zubehör finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform eine umfassende Auswahl.

Von Wallboxen über Ladekabel bis Ladeelektronik und Zubehör finden Privatleute sowie professionelle Installateure und Fuhrparkverantwortliche auf der Conrad Sourcing Platform eine umfassende Auswahl, die an den aktuellen Entwicklungen auf dem E-Mobility-Markt ausgerichtet ist. Eine Herausforderung in der mobilen Praxis ist beispielsweise die Vielzahl an Kabel- und Steckertypen. Der Vorteil bei Conrad: Es sind zahlreiche namhafte Hersteller und spezialisierte Partner an Bord. Ein derart breites Angebot hilft dabei, den Ausbau der stationären sowie mobilen Elektromobilität voranzutreiben und die Ladeinfrastruktur kontinuierlich zu verbessern.