V olkswagen-Mobilitätsdienstleister Moia hat am 15. April 2019 in Hamburg seinen Fahrdienst gestartet. Ursprünglich war der Auftakt schon ein paar Monate früher geplant. Rund 100 Elektro-Kleinbusse mit sechs Sitzplätzen bringen nun in einem Kerngebiet der Hansestadt Fahrgäste mit ähnlichen Routen ans Ziel. Bis Ende 2019 soll die Moia-Flotte auf 500 Fahrzeuge vergrößert und das Gebiet auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden.

Fahrpreis: sechs bis sieben Euro im Schnitt

Gebucht werden die Fahrzeuge über eine App . Sie teilt dem Kunden den Fahrpreis, ein Zeitfenster und den nächstgelegenen von insgesamt rund 10.000 Haltepunkten mit, der nie weiter als 250 Meter entfernt sein soll. Auf dem Weg zum Ziel ermitteln Algorithmen, welche weiteren Fahrgäste auf der Route eingesammelt werden können. Moia will an Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts fahren, an Wochenenden oder Feiertagen durchgehend. Der Fahrpreis soll im Durchschnitt bei sechs bis sieben Euro je Fahrt liegen.

Kritiker fürchten sogar mehr Verkehr

Mit einer Akkuladung kommt ein Moia-Stromer laut Hersteller 300 Kilometer weit. Mobilitätsdienste der großen Autobauer zur Galerie Moia will mit seinem Mobilitätskonzept das Verkehrsaufkommen in Ballungszentren reduzieren und zudem einen weiteren Schritt in Richtung autonomes Fahren machen. Das Unternehmen behauptet, in Großstädten würden mit diesem Konzept weltweit bis zu eine Million Autos überflüssig. Das Pooling-Prinzip soll Leerfahrten wie beim herkömmlichen Carsharing vermeiden und den Verkehr "perspektivisch" entlasten. Doch Moia ist nicht unumstritten. Kritiker fürchten, dass der neue Service sogar mehr Verkehr erzeugen könnte, wenn Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf die kleineren Sammelbusse umsteigen. Zudem gab es in der Taxi-Szene aus Angst vor Jobverlusten offenen Protest gegen die mächtige Konkurrenz. Die Daimler-Tochter mytaxi bietet als Reaktion schon seit Längerem Sammelfahrten und nun auch einen Festpreis vor Fahrtantritt an.

Teil eines großen Mobilitätsnetzwerks

VW lässt sich das Experiment mehrere 100 Millionen Euro kosten. Moia hat bereits 400 Fahrer fest angestellt und will bis zum Ende 2019 in Hamburg insgesamt rund 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Unternehmen versteht sich nach Angaben von Geschäftsführer Ole Harms als Teil eines Netzwerks, das zukünftig urbane Mobilität sicherstellen werde. Moia werde daher auch über die nächste Auflage der Switchh-App buchbar sein. In dem Projekt Switchh bündelt Hamburg diverse Mobilitätsangebote mit der Hochbahn, von U- und S-Bahnen über Leih-Fahrräder, Mietwagen , Car-Sharing bis hin zu Sammeltaxis. VW-Tochter Moia bietet ihre Dienstleistungen bereits in Hannover an – allerdings mit benzingetriebenen modifizierten VW-Transportern, die mittelfristig durch E-Fahrzeuge ersetzt werden sollen. Dort zahlen Nutzer derzeit zwischen fünf und zehn Euro pro Fahrt.

Innenraum im Test: WLAN und Komfortsitze