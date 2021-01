Dieser Service ist noch nicht verfügbar. Wir sind jedoch auf Ihr Feedback angewiesen, daher schenken wir Ihnen diesen exklusiven Inhalt. Ihre Daten wurden nicht gespeichert und es wird Ihnen nichts in Rechnung gestellt. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das gesamte AUTO BILD-Team!

TÜV-Psychologe verrät: So kommen Sie sicher durch die MPU!

TÜV-Psychologe verrät: So kommen Sie sicher durch die MPU!

So kommen Sie sicher durch die MPU Dr. Ralf Buchstaller (63), seit 30 Jahren Verkehrspsychologe beim TÜV Nord NordFoto: Holger Karkheck/AUTO BILD

Er ist der Schrecken aller Autofahrer. Wenn sie zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU, „Idiotentest“) müssen, stellt er die Fragen: Dr. Ralf Buchstaller (63), seit 30 Jahren Verkehrspsychologe beim TÜV Nord. Sein Büro ist gegenüber vom Hamburger Hauptbahnhof. Mit dem Auto kann schließlich kein Kunde kommen. Der Lappen ist weg!

Wer zu ihm muss, ist mit mindestens 1,6 Promille am Steuer erwischt worden oder unter Drogeneinfluss gefahren. Einige sind auch notorische Raser oder haben illegale Autorennen veranstaltet. Die Jüngsten? Ab 18 geht es los, das Gros sind Männer um die 40.

Bei ihm wird auch der coolste Bodybuilder plötzlich lammfromm. Denn der Test ist hart, die Hälfte fällt durch, bekommt den Führerschein nicht wieder.

Hier verrät Dr. Buchstaller, wie man zur anderen Hälfte gehört

AUTO BILD: Herr Dr. Buchstaller, was ist eine typische Fangfrage?

Ralf Buchstaller: „Ach, das wird uns häufig unterstellt. Aber ich will hier gar keinen fangen. Wir arbeiten im hohen Maße transparent. Wenn es allerdings zu viele Widersprüche in den Aussagen des Kunden gibt, können wir nicht zu einer positiven Prognose kommen.“

Ein dicker Wälzer: die Beurteilungskriterien bei der MPU Foto: Holger Karkheck/AUTO BILD

Was heißt das?

Dr. Buchstaller: „Die Leute haben ihren Führerschein verloren und werden vom Gesetzgeber als ungeeignet angesehen, ein Kraftfahrzeug zu führen. Es ist die Aufgabe des Kunden, uns Fakten zu liefern, wie und wann sich seine Situation verändert hat. Was wir machen, sind Plausibilitätsprüfungen.“

Präsentieren Ihnen die Kunden dann Ausreden oder sagen sie die Wahrheit? Dr. Buchstaller: „Einer der Hauptgründe, warum : „Einer der Hauptgründe, warum Gutachten negativ ausfallen, sind Ausreden. So was wie ‚Normalerweise trinke ich maximal drei Bier, nur an dem Tag ausnahmsweise mal zehn.‘“

Was ist eigentlich Ihre Rolle?

Dr. Buchstaller: „Wir erstellen hier Gutachten für die Straßenverkehrsbehörde. Die hat die Eignungszweifel, nicht wir. Und den Auftrag gibt uns im Übrigen der Kunde, der ja auch bezahlt.“

Wie viel ist das?

Dr. Buchstaller: „Geht es um Alkohol, kostet es etwa 500 Euro, bei Drogen sind es rund 700 Euro, weil das aufwendiger ist.“

Eine MPU dauert drei bis vier Stunden, neben dem Gespräch gibt es auch eine medizinische Untersuchung

Foto: Holger Karkheck/AUTO BILD

Was wissen Sie über Ihr Gegenüber?

Dr. Buchstaller: „Gar nicht so viel. Da steht zum Beispiel nur, dass ein Kunde mit zwei Promille Alkohol im Blut erwischt wurde. Aber daraus kann ich natürlich viel ableiten – zum Beispiel, dass er Alkohol gewöhnt sein muss. Zwei Promille heißt: Da hat jemand zehn Flaschen Bier à 0,5 Liter innerhalb von vier bis fünf Stunden getrunken. Dafür muss man schon üben...“

Und dann fragen Sie mich nach meiner schweren Kindheit?

Dr. Buchstaller: „Nein, alle Fragen sind anlassbezogen. Wenn also jemand mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, darf ich nur Fragen stellen, die damit in Zusammenhang stehen. Wir rollen hier nicht Familiengeschichten auf.“

Sie sind ja vermutlich nicht der beliebteste Gesprächspartner Ihrer Kunden. Was erleben Sie da?

Dr. Buchstaller: „Es gibt Leute, die lügen, dass sich die Balken biegen. Dann welche, die in einer Vorbereitung waren und das Prozedere kennen. Toll findet das natürlich keiner, aber nach der ersten Viertelstunde sind die Leute deutlich entspannter. Oft erzählen sie dann doch ihre Lebensgeschichte, wie und warum sie zum Alkohol gekommen sind. Du hast Stress im Job, kannst abends als Ausgleich nicht mehr joggen. Willst dich aber auch entspannen und belohnen, trinkst daher zwei, drei Bier. Dann kommen Eheprobleme hinzu, weil du nur noch arbeitest. Du trinkst mehr ...“

Hier wird gezittert: Warteraum des TÜV-Nord in Hamburg Foto: Karkheck/AUTO BILD

Und wie überzeugt man Sie, dass es jetzt besser läuft?

Dr. Buchstaller: „Sie erzählen mir glaubhaft, dass Sie etwas geändert haben. Dass Sie mit Ihrem Chef gesprochen haben und nicht mehr in diese Stress-Routinen kommen. Dass Sie die Situation mit Ihrer Frau geklärt haben ...“

Fließen manchmal Tränen?

Dr. Buchstaller: „Das eher nicht. Manchmal gibt es Typen, die gegenüber der Polizei noch sehr mackerhaft aufgetreten sind, vor allem, wenn Freunde mit im Auto saßen. Und dann sitzen die hier, durchtrainiert aus dem Bodybuilding-Studio, und antworten auf einmal ganz sensibel. Die merken, dass sechs Monate Führerscheinentzug nicht ohne sind.“

Haben Sie durch Ihren Beruf einen anderen Blick auf die Gesellschaft?

Dr. Buchstaller: „Nein, aber auf den Straßenverkehr. Zum Beispiel das Parken auf den Fahrradwegen – das ist kein Kavaliersdelikt. Denn Sie zwingen den Fahrradfahrer, weit in den Verkehr hineinzufahren. Da wundere ich mich schon, mit welcher Selbstgefälligkeit die Autofahrer das machen. Ich würde mir da mehr Überwachung wünschen. Ich wurde zum Beispiel seit 30 Jahren nicht mehr kontrolliert.“

Rund eine Stunde dauert ein MPU-Gespräch bei Dr. Buchstaller. Ergänzt wird es um eine medizinische Untersuchung bei einem TÜV-Arzt. Bei Alkohol-Konsum werden unter anderem die Leberwerte kontrolliert. Alles in allem dauert die MPU drei bis vier Stunden. Über die Hälfte besteht die MPU. Bei Kunden, die im Vorbereitungskurs waren, sind es etwa 80 Prozent. Manche kommen im Laufe der Jahre auch häufiger zu Dr. Buchstaller.

Im Bücherregal findet sich weitere Fachliteratur

Foto: Holger Karkheck/AUTO BILD

Welche Menschen kommen zu Ihnen?

Dr. Buchstaller: „Wir haben alles. Ärzte, Psychologen. Die meisten Kunden haben zwar ein Problem mit Alkohol, aber wirklich alkoholabhängig sind vielleicht zehn Prozent.“

Sind Ärzte und Psychologen einsichtiger?

Dr. Buchstaller: „Nee, die erzählen manchmal den gleichen Blödsinn wie alle anderen.“

Wann fällen Sie eigentlich Ihr Urteil?

Dr. Buchstaller: „Ich spreche so lange mit den Kunden, bis ich ein Bild habe. Allerdings kommt dann ja noch die medizinische Untersuchung.“

Warum machen Sie den Job so lange?

Dr. Buchstaller: „Weil es zwar immer die gleichen Fragestellungen sind, aber wenn es gut läuft, erzählt der Kunde relativ viel und ich muss gar nicht so viel fragen. Was soll ich sagen – die Gespräche sind eigentlich ganz schön.“

Gibt es Fälle, die Sie noch überraschen?

Dr. Buchstaller: „Es gibt Leute, die erzählen mir, dass sie am Tag eine Kiste Bier und eine Flasche Korn trinken. Da frage ich mich schon, wie das geht – allein logistisch. Sie müssen das ganze Zeug ja auch schleppen!“

Sie sind Rheinländer. Die sind dem Alkohol doch auch eher zu- als abgeneigt.

Dr. Buchstaller: „Wenn ich fahre, trinke ich nichts. Aber wissen Sie, wenn ich beim Arzt bin und der mich fragt, ob ich Alkohol trinke, sage ich immer: ‚Nicht mehr als 20 Gramm pro Tag.‘ Dann ist der immer ganz baff, dass ich so was weiß.“

Wie viel sind denn 20 Gramm?

Dr. Buchstaller: „Ein Viertel Wein oder 0,5 Liter Bier in etwa.“

Reden Sie abends bei 20 Gramm Alkohol mit Ihrer Frau über den Job?

Dr. Buchstaller: „Nee, eher nicht. Meine Frau ist auch Psychologin.“

Oha, klingt schwierig!

Dr. Buchstaller: „Für uns geht’s, für die Kinder ist es hart. Wir stellen immer so viele Fragen ...“