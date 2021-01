Diese drei Trends werden das Musikhören im Auto bestimmen

Ins Auto einsteigen, losfahren und Musik an! Ohne Entertainment geht im Auto für viele fast nichts.Dem Unternehmen gehört mittlerweile ein Großteil der im Auto verbauten Lautsprechermarken. Zu den bekanntesten zählen vermutlich JBL, Harman Kardon , Bowers & Wilkins sowie Bang und Olufsen. IDiese drei Aspekte werden in den nächsten Jahren im Auto wichtig:

Das Zeitalter der physischen Datenträger im Auto ist vorbei. Kaum jemand nutzt noch CDs oder gar Kassetten im Auto.Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern und selbst die letzten im Handschuhfach versteckten CD-Schlitze werden auf kurz oder lang aus den kommenden Neuwagen verschwinden.Dank deszu vernünftigen Preisen, konnten sichMit 5G wird sich dieser Trend noch verstärken. Die größere Bandbreite erlaubt Musik von besserer Qualität über die Funkverbindung zu beziehen.Der selbstgebrannte Musikmix von Mama auf CD gehört also der Vergangenheit an, stattdessen gibt es zum Geburtstag eben eine selbsterstelle Playlist.

Kabelloseder letzten Jahre. Spätestens seit der Einführung der zweiten Generation derim Jahr 2019 ist derin der breiten Masse angekommen und auch andere Marken wie JBL oder Bose spielen beim Spiel mit den lukrativen "Earbuds" fleißig mit. Als Zulieferer behält auch Harman diesen Trend im Auge und arbeitet sogar schon an Lösungen, wie man diese Geräte in das Auto integrieren kann. Zwar wird eine Integration von Kopfhörern im Auto hierzulande wohl nur für die Passagiere möglich sein, trotzdem könnte es die Langstrecke für Familien oder größere Gruppen zum Erlebnis werden lassen. Insgesamt soll das Auto zu einem Ort der Erlebnisse werden.Zur CES hat Harman deshalb ein Konzept gezeigt, bei dem das Auto zu virtuellen Konzertbühne wird. Musiker und Fans können miteinander interagieren. Somit soll zumindest ein Funken Normalität gewahrt werden können. Auch neuartige Kopfstützen mit integrierten Lautsprechern könnten die Art wie wir Musik im Auto wahrnehmen entscheidend verändern.

Cockpit von morgen (2021): CES - Connectivity - Infotainment 5 Trends werden wir im Cockpit von morgen finden Zur Videoseite

Moderne Radios und Entertainmentsysteme sind tief in das Auto integriert. Der klassische DIN-Schacht, in dem das Radio seinen Platz fand hat schon lange ausgedient. Das macht es schwieriger Audiosysteme nach den eigenen Vorlieben aufzurüsten und zu individualisieren.In Zukunft soll es möglich sein, unterschiedliche Funktionen auch im Nachhinein in sein Auto kaufen zu können. So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Klangprofile nachträglich zum Equalizer hinzufügen und so den Klang verändern. Hardwareseitig wäre auch ein modularer Aufbau der Komponenten denkbar.. Egal welcher Ansatz in Zukunft verfolgt werden sollte. Der Trend geht auf jeden Fall zu mehr Individualität. Dass die Hersteller die tiefe Integration ihrer System dazu nutzen werden, auch nach dem Verkauf der eigentlichen Anlage möglichst lange Geld mit den Kunden zu machen, steht dabei aber außer Frage.