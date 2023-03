Im Vergleich zu 2020 sollen die Emissionen der Fahrzeuge bis Ende des Jahrzehnts halbiert werden – nicht nur durch den Umstieg auf Elektroautos . Auch Grünstrom, Recycling und neue Batterietechnologien sollen das große Ziel ermöglichen. So ist geplant, bis zum Jahre 2030 über 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion durch erneuerbare Energien zu decken. Dies soll durch den Ausbau von Solar- und Windenergie an eigenen Standorten und durch den Abschluss weiterer Stromabnahmeverträge erreicht werden.

Neben dem Recycling ( auch für Materialien bei EQS und EQE ) kommt der Stahlverwendung eine besonders große Bedeutung zu. Bis 2025 will Mercedes zusammen mit H2 Green Steel in verschiedenen Fahrzeugen "grünen Stahl" einführen, der den CO2-Fußabdruck nennenswert reduziert. Mit einem geänderten Wirtschaftskreislauf soll der Anteil an Sekundäraluminium erhöht werden.

Die sogenannte MO-360-Data-Plattform ermöglicht es den einzelnen Produktionsteams, frühzeitig auf mögliche Engpässe in der Lieferkette zu reagieren. Die einheitliche Datenplattform basiert auf Microsoft Azure , die es erstmals ermöglicht, künstliche Intelligenz und Data Analytics global einzusetzen. Nach dem Start in Europa sind nunmehr die Fertigungsstätten in den USA und China dran.