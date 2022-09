Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch wenn es um Schadstoffe , Energien und Effizienz geht, fällt die Visualisierung oft schwer. Das Energieunternehmen Vattenfall und Cake als Hersteller von elektrischen Motorrädern wollen den CO2-Fußabdruck in der Produktion maximal reduzieren – mit einem ungewöhnlichen Würfelprojekt.

Vattenfall und Cake arbeiten an einer Initiative zur Visualisierung von Kohlenstoffemissionen in der Produktion. Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zeigen sie die Auswirkungen der Produktion eines elektrischen Motorrads auf das Klima, indem sie das Zweirad in einen 8,6 Meter hohen Würfel setzen, der das Volumen der Kohlenstoffemissionen darstellt – 637 Kubikmeter, was 1.186 Kilogramm Kohlendioxid entspricht.