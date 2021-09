Die sorgfältig ausgewählte Auswahl von automobilen Meilensteinen verschiedener Marken umfasst insgesamt 40 detailgetreue Miniaturautos aus Metall und startet mit dem Verkauf von Modell Nr. 1, einem VW "Bulli" T1 Bus, am 16.09.2021. Danach erscheint Woche für Woche ein neues Modell, erhältlich exklusiv im Zeitschriftenhandel, wo es auch Ihre AUTO BILD gibt – natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Also, schnell sein, lohnt sich. Lassen Sie sich von dieser Sammlung begeistern und verpassen Sie kein Modell.

Einige der Modelle in der Sammlung:

VW T1 Bus

Der Autobauer Volkswagen begann 1967 mit dem Verkauf des VW «Bulli» T1 Bus und produzierte bis zum Modellwechsel zum T2 im Jahr 1979 insgesamt 4,8 Millionen Einheiten. Er wurde für gewerbliche und private Zwecke genutzt und ging zudem als das Fahrzeug der Hippiebewegung in die Geschichte ein.

Zoom Selbstverständlich darf der legendäre "Trabbi" als Modellauto in der Sammel-Edition nicht fehlen. Trabant 601

Der "Trabbi" ist der Klassiker der DDR (Deutsche Demokratische Republik) und war – im äußerst überschaubaren Fahrzeugangebot neben Wartburg oder Lada – hier das beliebteste Auto, das den Ostdeutschen während der sozialistischen Ära zur Verfügung stand. Die durchschnittliche Lebensdauer dieses Autos betrug immerhin stolze 28 Jahre.

Mercedes-Benz 190 SL

Ein echter Roadster-Klassiker der 50er ist der Mercedes-Benz 190 SL: das Synonym für Eleganz und Geschwindigkeit. Vom kleinen Bruder des 300 SL wurden über 25.000 Stück verkauft und der Zweisitzer war damals ein Maßstab in Sachen Verarbeitung, Qualität und Fahrspaß. Dies spiegelte sich allerdings auch in den Verkaufspreisen wieder, die je nach Ausstattung mit bis zu 20.000,-- DM deutlich über denen eines Porsche 356 lagen.

Porsche 356 B

Der Porsche 356 markiert die Anfänge der deutschen Premium- und Sportwagenmarke und ist das erste von Porsche gebaute Serienfahrzeug ab 1955. Mit der Modellvariante B, die ab 1959 auf den Markt kam, bot Porsche eine umfassend überarbeitete Variante an, die eleganter und moderner wirkte als das A-Modell. Der Grundstein für Porsches weltweiten Erfolg war gelegt.



Mini Cooper

Klein, sparsam und very british: Mit dem Mini gelang der Austin Motor Company 1959 der erste echte Stadtflitzer. Der Erfolg hielt bis ins Jahr 2000 an und auch nach der Übernahme der Marke Mini durch BMW, ist der ausdrucksstarke Charakter eines Mini bis heute unverkennbar. Der Mini ist damit eines der einflussreichsten Autos des 20. Jahrhunderts.



Mercedes Benz G-Klasse

Gemeinsam mit Steyr-Daimler-Puch aus Österreich entwickelt, wird die G-Klasse seit 1979 hergestellt und als das Geländefahrzeug für zivile aber auch militärische Nutzung weltweit geschätzt. Der robuste Charakter und die unverkennbare kantige Optik machen die G-Klasse zu einer echten Allrad-Ikone. Aber auch als Umbau zum Papamobil – einer Spezialanfertigung für den Papst – schrieb die G-Klasse bereits Geschichte.

Eine Übersicht über alle Modelle und deren Erscheinungsdaten erhalten Sie hier

Sammelboxen mit jeweils zehn Modellautos

Zoom Zusätzlich gibt es für Sie die Möglichkeit, vier verschiedene Boxen mit je zehn Modellautos zu bestellen. Neben dem Einzelkauf im Zeitschriftenhandel bietet Ihnen unser Partner Emse Publishing auch die Möglichkeit, vier verschiedene Boxen mit je zehn Modellautos zu bestellen. Erhalten Sie so alle 40 Modelle der Kollektion, direkt und bequem nachhause und sparen Sie darüberhinaus noch 25% gegenüber der Summe der Einzelpreise im Zeitschriftenhandel:

Box-Nr.1 mit den Modellen 1-10 zum Angebotspreis von 34,90€ (statt 46,90€).

Box-Nr.2 mit den Modellen 11-20 zum Angebotspreis von 39,90€ (statt 49,90€).

