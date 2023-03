Zudem fokussiert sich BMW auf das Thema Nachhaltigkeit, will "das grünste Auto" bauen. Komplett verabschieden vom Verbrenner will man sich aber noch nicht, stattdessen setzt BMW auf eine Doppelstrategie. Wahrscheinlich auch, weil sich noch nicht abschätzen lässt, welches Antriebskonzept die Kunden in den kommenden Jahren nachfragen.