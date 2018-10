Der Ford Ranger ist als Erlkönig in den Rocky Mountains unterwegs.

Nach sieben Jahren lässt Ford den Mondeo wieder als Sportmodell ST durchstarten, und auch der Kuga RS steht in den Startlöchern. Gleichzeitig denkt Ford an seine Legenden und bringt 2020 die Offroad-Ikone Bronco zurück auf die Straße. Zudem ist eine Elektro-Offensive geplant. In den kommenden Jahren sollen insgesamt 13 Serienfahrzeuge mit Elektroantrieb in den Handel kommen. So bringt Ford den Kassenschlager F-150, den Transit und auch die Ikone Mustang als Plug-in-Hybridmodelle auf den Markt.