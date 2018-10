Mit den neuen HD-LCD-Scheinwerfern kann das Auto auch Formen auf den Boden projizieren.

Ein Entwicklungsfahrzeug von VW geht noch einen Schritt weiter als die Matrix-Technik. Der dunkle VW Touareg sieht auf den ersten Blick aus wie das Serienmodell, doch bei genauerem Hinsehen fällt das Innenleben der beiden Frontscheinwerfer auf. Was erscheint wie der normale LED-Basisscheinwerfer, ist ein Leuchtkörper, der wohl noch drei bis vier Jahre auf sich warten lassen dürfte.Statt der 128 LEDs pro Scheinwerfer, schießt der Erprobungsträger seine Helligkeit aus. Damit können auchwie Fahrstreifen projiziert werden Das sorgt gerade bei fehlender Fahrbahnmarkierung oder dem Durchfahren einer engen Baustelle für zusätzliche Sicherheit beim Fahrer. Bereits bei langsamer Fahrt sieht man, wie schnell sich die beiden Lichtkegel der Umgebung vor dem Fahrzeug anpassen. Derzeit befindet sich der so genannten HD-LCD-Scheinwerfer im Zwischenstadium von der Voraus- zur Serienentwicklung. Die Technik, die für das verarbeiten der gesamten Informationen benötigt wird, schluckt noch fast die Hälfte des Kofferraums. Die Lüfter des Computers sind bis in den Innenraum herein zu hören und die verschiedenen Lichtinszenierungen schaltet man über eine Mittelkonsole mit fast 50 Schaltern.