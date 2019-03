Lernen durch Erfahrung. Das macht der Mensch ein Leben lang. Automatisch ab Geburt. Ob er dabei aus jeder Handlung und jedem Fehler seine Lehren zieht und tatsächlich immer schlauer wird, sei jetzt mal dahingestellt. Theoretisch ist er jedenfalls dazu in der Lage. Und darum kann er so schöne Dinge tun, wie zum Beispiel Autos zu fahren. Das ist bekanntlich eine hoch komplexe Angelegenheit, auch wenn sie vielen leicht von der Hand geht. Forscher haben errechnet, dass allein der menschliche Sehnerv etwa eine Millionen Bits pro Sekunde an das Gehirn überträgt. Das die Infos dann in Lenk-, Gas- und Bremsbefehle übersetzt.

600 Billionen Rechenschritte pro Sekunde

Mit High-Tech ans Ziel: Auf der CES in Las Vegas präsentierte ZF Anfang 2019 ein Demofahrzeug mit der Superrechner-Technologie ZF ProAI RoboThink. ©ZF

Technologien und Lösungen aus einer Hand

Der Technologiekonzern ZF bietet dafür heute schon die nötigen Lösungen und Technologien – perfekt aufeinander abgestimmt und aus einer Hand. "Der zunehmende Personen- und Gütertransport in Ballungszentren verlangt nach Automatisierung, Elektrifizierung und Vernetzung. Mit unserer umfangreichen Systemkompetenz ermöglichen und prägen wir diese Next Generation Mobility", sagt Torsten Gollewski, Head of Autonomous Driving Systems und Geschäftsführer der ZF Zukunft Ventures GmbH.



Gollewski ist überzeugt: "Unsere flexiblen Systemlösungen sind nicht nur für klassische Automobilhersteller attraktiv, sondern insbesondere auch für junge Unternehmen, die auf den Mobilitätsmarkt drängen." Und neue Dienste anbieten wie Ride-Hailing. Die einleuchtende Idee hinter dieser "Shared-Mobility"-Lösung: Menschen, die in die gleiche Richtung unterwegs sind, teilen sich per App ein Fahrzeug und kommen so gemeinsam zügiger voran, als wäre jeder einzeln und im eigenen Gefährt unterwegs, was unweigerlich zu Staus führt. Und den Verkehr in Megacities der Zukunft absehbar zum Scheitern verurteilt.

Individuelle Mobilität durch Robo-Taxis

Fahrerloses Ride-Hailing erfordert noch mehr Rechnerleistung als autonomes Fahren. Geordert werden die Robo-Taxis per App. Zusteigen ist an jedem verabredeten Haltepunkt möglich – und erwünscht. ©ZF



"Die Nachfrage nach noch mehr Rechenleistung durch Ride-Hailing-Anbieter entsteht deutlich früher als bisher prognostiziert. Der Markt für das autonome Fahren wird durch die neuen Mobilitätsanbieter deutlich stärker getrieben als durch die arrivierten Fahrzeughersteller", sagt Gollewski. Der Grund: In diesen "Mobility-as-a-Service"-Anwendungen muss das Fahrzeug nicht nur die aufwändige Berechnung des Umfelds vornehmen, sondern zusätzlich auch Userdaten über die Cloud integrieren, Bezahlvorgänge abwickeln und vor allem die optimale Route planen und umsetzen.

Komplexe Einsatzmöglichkeiten für die ZF ProAI Produktfamilie