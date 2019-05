Das intelligente Fahrerassistenzsystem kann mit dem Fahrer sprechen, für ihn mitdenken und auf Zuruf das Kommando übernehmen. 2021 geht der Superbeifahrer in Serie ©ZF

Gerade die Sprachsteuerung und -führung ist ein oft unterschätzter Baustein des automatisierten Fahrens. In dem Augenblick, wo das System dem Fahrer verrät, was es als Nächstes vorhat, beispielsweise mit Ansagen wie "Vor uns fährt ein Auto recht langsam. Sobald die linke Spur frei ist, überhole ich", überrascht oder verwirrt das ADAS (Advanced Driver Assistance System) die Passagiere nicht, sondern holt sie gedanklich ab und weiht sie in die Fahrmanöver ein. Eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwischen Fahrer und KI-Systemen wie dem ZF coPILOT.