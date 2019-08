Plug-in-Hybride werden immer elektrischer

Evolutionen ziehen sich in der Natur über viele Generationen, wenn nicht über Jahrtausende. Läge man das gleiche Tempo bei technischen Entwicklungen zugrunde, wäre der Begriff Fortschritt vermutlich noch nicht einmal erfunden. Und der Verbrennungsmotor wäre immer noch der Inbegriff der zukunftsweisenden Technologien .

Bis 2030 werden noch 70 Prozent einen Verbrenner haben

Auf absehbare Zeit wird uns diese Technik zwar nicht verlassen: Im Jahr 2030 werden nach Einschätzung von ZF noch mindestens 70 Prozent aller Neuwagen einen Verbrennungsmotor an Bord haben. Aber die Bedeutung rein konventionell angetriebener Fahrzeuge ist unübersehbar rückläufig – dank immer reichweitenstärkerer Elektroantriebe. Und immer besserer Elektrifizierungsmöglichkeiten. Bestes Beispiel sind die Plug-in-Hybride, kurz PHEV.

Aktuelle PHEV können bis zu 50 km rein elektrisch fahren



Diese Antriebszwitter – konventionell und elektrisch per Ladestrom – können die CO 2 -Emissionen von Verbrennungsfahrzeugen deutlich senken. Bislang ist die Batteriekapazität üblicherweise so ausgelegt, dass der Fahrer rein elektrisch bis zu 50 Kilometer weit fahren kann. Lädt er seinen PHEV anschließend am Haushaltsnetz oder an einer Ladesäule wieder auf, fährt er praktisch ein Elektroauto – was bei den üblicherweise im Alltag zurückgelegten Strecken in den allermeisten Fällen auch problemlos möglich ist.

Platzsparend im Getriebegehäuse installiert



Smarte Elektrifizierung: ZF setzt bei Hybridgetrieben auf ein Baukastensystem. Es ermöglicht 48-Volt-Mildhybride und Plug-in-Hybride mit elektrischen Leistungen von derzeit bis zu 100 Kilowatt. ©ZF

Die nächste Generation leistet bis zu 160 kW (218 PS)



ZF rechnet damit, bis zum Jahr 2023 die Produktion seiner Hybrid-Getriebe zu verzehnfachen. "Nur so lassen sich von größeren Pkw die vorgegebenen CO2-Ziele erreichen", erklärt der Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider die steigende Nachfrage. Die nächste Generation von Plug-in-Hybridgetrieben bei ZF wird bis zu 160 Kilowatt (218 PS) leisten und über eine integrierte Leistungselektronik verfügen. Durch die hohe elektrische Leistung hat man einen vollwertigen elektrischen Antrieb. Folglich lässt sich der Verbrennungsmotor kleiner und sparsamer dimensionieren.

Bis zu 100 km gesicherte elektrische Reichweite



"Die kommende Generation der Plug-in-Hybride nennen wir EVplus", sagt ZF-Chef Scheider. Diese Bezeichnung unterstreiche die neue Bedeutung der beiden Antriebsarten: "Der Elektromotor deckt den Großteil der Fahrleistung ab, während der Verbrenner zum 'Plus' wird." Bis zu 100 Kilometer gesicherte elektrische Reichweite sind gesetzt. Vor allem aber soll die Technik weiter ausgerollt werden. "Nur wenn EVplus auch in preisgünstigere, kleine und kompakte Fahrzeugklassen einzieht, kommen die Vorzüge dieser neuen Hybridgeneration im Großteil des Straßenverkehrs zum Tragen."

ZF auf der IAA 2019 in Frankfurt