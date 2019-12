Automatisiertes und autonomes Fahren sind wesentliche Technologien, um den Verkehr künftig sicherer, effizienter und komfortabler zu machen. Was uns erwartet, zeigt ZF auf der CES 2020 in Las Vegas.

Robo-Taxis sind eines der großen Themen auf der weltgrößten Elektronikmesse CES in Las Vegas (7. bis 10. Januar 2020). Die internationale Consumer Electronics Show hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem der wichtigsten, wegweisenden Events der Autobranche entwickelt. In der neuen urbanen Mobilität können autonom fahrende Shuttles einen großen Teil des Individualverkehrs ersetzen. Elektrisch angetrieben und dank künstlicher Intelligenz energieeffizient gesteuert, kann autonomes Ride-Sharing die lokale Schadstoffbelastung reduzieren und damit den CO2-Ausstoß senken. Das umfassende Sicherheitskonzept solcher Robo-Taxis kann außerdem dazu beitragen, dass die Unfallzahlen in unseren Städten zurückgehen.

Neue Technologien von ZF: Safe Human Interaction Cockpit



ZF ist mit seinem branchenweit größten Portfolio an Komponenten und Systemen einer der wichtigsten Technologielieferanten des automatisierten Fahrens für alle Anwendungen. Bei Autos haben vorerst intelligente Fahrerassistenzfunktionen, so genannte Level 2+-Systeme, das größte Potenzial. Bei Nutzfahrzeugen und im urbanen Personentransport werden sich vollautomatisierte Systeme nach Level 4 und höher durchsetzen, prognostiziert ZF.



Das Safe Human Interaction Cockpit, entwickelt von ZF und Faurecia, schafft Klarheit bei Übergabeszenarien zwischen manuellen und automatisierten Fahrmodi. Fahrer und Auto können sich eindeutig und einfach verständigen, unabhängig davon, wer lenkt. ©ZF Der Technologiekonzern aus Friedrichshafen zeigt auf seinem CES-Stand (Standnummer 3931) in der North Hall des Las Vegas Convention Centers unter anderem zwei aufsehenerregende Fahrzeuge aus Acryl, die einen konkreten und buchstäblich „transparenten“ Vorgeschmack darauf liefern, welche Technologien künftig in Autos und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen werden, sowie das innovative Safe Human Interaction Cockpit . Bei Letzterem kommunizieren fortschrittliche Assistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen einfach und effektiv mit dem Fahrer – über haptische, optische und akustische Signale. Die Farbgebung dabei ist intuitiv: rot steht für Gefahr, grün für alles gut. „Das SHI-Cockpit vereinfacht die Übergabeszenerien zwischen Mensch und Maschine stark“, erklärt Uwe Class, Vice President Advanced System Development bei ZF. „Fahrer sind immer im Bilde darüber, welcher Fahrmodus gerade aktiv ist. So steigt die Akzeptanz für assistiertes Fahren.“

EVplus bietet elekrische Reichweite von mehr als 100 Kilometern

Auf der IAA 2019 feierte der transparente Pkw von ZF Weltpremiere. Auf der CES 2020 in Las Vegas wird er erstmals in den Vereinigten Staaten von Amerika gezeigt. ©ZF



Und auch bei Langstreckenfahrten über 100 km ohne Nachlademöglichkeit kann EVplus dank optimierter Hybridfunktionen den Verbrauch und den CO2-Ausstoß senken: etwa durch vorausschauendes Schalten, elektrisches Boosten, Segeln oder durch Energierückgewinnung (Rekuperation).

ZF zeigt, dass Plug-in-Hybride (PHEV) als vollwertige E-Fahrzeuge gelten können: Das auf der IAA 2019 gezeigte ZF EVplus Konzeptfahrzeug fährt rein elektrisch mehr als 100 km weit – im Realbetrieb. ©ZF Dank eines integrierten Level 2+-Fahrerassistenzsystems, das aus mehreren Radaren, bis zu neun Kameras und einem leistungsstarken KI-fähigen Zentralrechner besteht, können Fahrzeuge künftig verschiedenste Fahrmanöver eigenständig übernehmen. Beim ZF coPILOT zählen etwa das automatisierte Fahren auf Autobahnen inklusive Spurhalten, Spurwechseln und proaktivem Überholen. Weitere Features wie Innenraumbeobachtung, Stau-Assistent oder intelligente Routenführung können zusätzlich den Komfort und die Sicherheit steigern.

Fahrwerk spielt beim automatisierten Fahren eine zentrale Rolle

Das Fahrwerk spielt beim automatisierten Fahren eine zentrale Rolle, denn ohne leistungsfähige Fahrwerksysteme können die Vorteile des automatisierten Fahrens schnell zunichte gemacht sein, zumal grobe Unebenheiten dann deutlich stärker wahrgenommen werden. Damit Autos ruhig dahingleiten, kann ZF Systeme, die Längs-, Quer- oder Vertikalbeschleunigung beeinflussen, vernetzen und diese aufeinander abstimmen. Neben der Sicherheit ein weiterer zentraler Baustein auf dem Weg zum hoch automatisierten Fahren nach Level 4 – auf der CES 2020 veranschaulicht durch das ZF Acryl Robo-Taxi.

Wenn Fahrzeuge autonom fahren, sollte das Zusammenspiel von Lenkung, Bremse und Fahrwerk nahtlos aufeinander abgestimmt sein. Das ZF "Flying Carpet 2.0"-Konzept beispielsweise kombiniert aktive Dämpfung mit fortschrittlichen Brems- und Lenksystemen. So wird das Fahrerlebnis im autonomen Robo-Taxi erheblich verbessert. Die aktive Hinterachslenkung erhöht bei niedrigen Geschwindigkeiten die Manövrierfähigkeit auf engstem Raum, während sie bei hohen Geschwindigkeiten für zusätzliche Fahrstabilität sorgt – vor allem bei Spurwechseln oder Ausweichmanövern.



Die intelligent vernetzten und elektrisch angetriebenen Hightech-Fahrzeuge können mit Radar-, Lidar-, Kamera- und Akustiksensoren sowie dem Supercomputer ZF ProAI ausgestattet werden, um ihre Umgebung zu erfassen und das Fahrzeug sicher zu steuern. Dank effizienter Auslastung können Robo-Taxis die gleiche Verkehrsleistung mit deutlich weniger Fahrzeugen erbringen – so können sie eine tragende Säule für eine bessere Luft in unseren Städten werden.



Robo-Taxis und Ride-Hailing-Services