023 dürfte es an der Zeit für den neuen Skoda Superb sein. Die vierte Generation basiert auf der nächsten Evolutionsstufe der MQB-Plattform und wird vermutlich sportlicher als der Vorgänger designt sein. Wie das aussehen könnte, zeigt die Illustration des AUTO BILD-Zeichners. Skoda folgt wohl dem aktuellen Trend und vergrößert den Grill noch einmal.Die senkrechten Streben des Grills deuten einen Bogen an, was das Ganze noch einmal kraftvoller wirken lässt. Die neue Lichtsignatur verengt die Scheinwerfer zu noch schmaleren Schlitzen und der untere Lufteinlass dürfte leicht wachsen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Grundform beibehalten wird.