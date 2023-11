SUV-Trend hin oder her, der Skoda Superb ist ein Erfolgsmodell! In drei Generationen wurden seit 2001 über 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Davon entfielen alleine auf den gerade abgelösten 3V über 800.000 Stück. Jetzt geht die vierte Generation des Flaggschiffs an den Start und die ist eng mit dem neuen VW Passat verwandt. Beide werden im gleichen Werk in Bratislava gebaut und teilen sich nicht nur die Plattform!