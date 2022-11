Bis dahin tasten wir uns über den Millionen schweren Konzept-Rebellen an die Idee heran. Nur zwei Autos hat Cupra vom Racing Concept gebaut, dazu die Grundkonstruktion der RX2-Klasse (eine eigene Rallycross-Serie) mit der prall sitzenden Rebel-Hülle aus Carbon verwoben. Macht: 1230 Kilogramm Gewicht inklusive Akkublock im Boden, Pushrod-Federung, Allradkraftverteilung und 435 PS starkem E-Antrieb. Macht ebenfalls: 3,2 Sekunden auf Tempo 100 und das garantiert hemmungsloseste Elektroauto der Welt. Nochmal: Davon gibts nur zwei auf der ganzen Welt! Einen davon hat Cupra mir anvertraut. Nicht einmal Sonnenlicht steht mir nach deren Willen zu – eine Nachtfahrt mit ausgeleuchteter Streckenführung soll den Kick in die Fotos bringen.

Also: Bitte mit Respekt ins Rennen. Gerne doch! Denn aus dem Stand heraus übersetzt der Rebel den Tritt aufs Gaspedal in eine Art Vorwärtsdetonation mit Fiep-Untermalung. Er reagiert telepathisch direkt auf Lenkraddrehungen, liegt klemmend spielfrei zwischen seinen Radaufhängungen, hat aber gleichzeitig ungeahnt viel (und weichen) Federweg. Braucht er auch. Denn auf eine Kuppe zu rasend, erwartet er keine Lupfer, sondern meinen angstfreien Willen, gefälligst abzuheben.

Das gehört beim Rallycross schließlich dazu, da fährt Spektakel als Programm mit. Nirgends sonst stehen schließlich so viel Zuschauer so dicht am Schotter wie bei dieser Disziplin. Für mich stehen nur Cupra-Mitarbeiter und Fotografen am Rand. Besser so. denn trotz feiner Balance über das Verteilen der beiden E-Maschinen in Bug und Heck sowie der T-förmigen Platzierung der Akkus in Kardantunnel und Boden reagiert der Urban Rebel ziemlich hektisch auf meine ungeübten Befehle per Gaspedal. Whiii , whii, whiiiii – und schon will er querschießen. Auf dem losen Untergrund muss ich ackern, den Rebellen gefügig in Richtung Asphaltabteilung zu bugsieren. Es knistert in den Radhäusern, es mahlt deftig, surrt mechanisch und piiiieeeept elektrisch – großartig! Der Racing Concept beweist, dass es auch ohne „alten“ Motorsound geht. Concept-Car? Eher Cupra-Coup!