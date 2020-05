Das Z-Logo ist wieder wie bei älteren Modellen in der C-Säule positioniert.

In einem Teaser-Video zeigt Nissan schemenhaft das neue Model-Line-up. Höhepunkt der Vorstellung ist der neue Nissan Z. Sofort zu erkennen: Die Japaner bleiben dem Retro-Look treu. Die markante, steil abfallende Front mit der langen Motorhaube und die sich bis zum Heck durchziehende Dachlinie der Fairlady, wie der Z seit Einführung in Japan heißt, zeichnen sich deutlich ab. 350 und 370Z kamen mit einem "Z" in neuer Schreibweise, der Neue trägt das Logo in alter Schreibweise. Außerdem ist das Logo nicht mehr am vorderen Kotflügel wie beim 350 und 370Z platziert, sondern in der C-Säule wie bei den älteren Modellen. Also zurück zu alten Pfaden.