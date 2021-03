Mit dem Z Proto machte Nissan Fans den Mund wässrig. Der Prototyp sollte zeigen, wie der neue Z aussehen wird, was richtig gut ankam. Jetzt wurdendie frohlocken lassen dürften. Nissan hat die Studie tatsächlich nahezu eins zu eins in die Serie übertragen. Man muss schon sehr genau hinsehen, um Unterschiede auszumachen. Das Material wurde wohl während eines Transports zum Händler aufgenommen. Lange wird es bis zur offiziellen Präsentation demnach nicht mehr dauern.

Die Serienversion des 400 Z haterfahren. Der untere Teil der Frontschürze gleicht nun einer aufgesetzten Spoilerlippe, beim Proto war sie noch wie aus einem Guss. Damit steigt der Retro-Charme und die Serie erinnert sogar nochDie orangen Standlichter in den Frontscheinwerfern sind US-Regularien geschuldet. Weiter sind geänderte Türgriffe sowie zusätzliche rote Reflektoren in den hinteren Kotflügeln zu erkennen. Das Heck wurde ebenfalls praktisch unverändert von der Studie übernommen. Hinzu kam nur derauf dem Heckdeckel. Zudem scheint der geschwungene "Fairlady"-Schriftzug zu fehlen. Daszu haben sein. Die geleakten Bilder zeigen nämlich je eine Version mit und eine ohne Kontrastlackierung. Das Cockpit wurde den Bildern nach zu urteilen vollständig von der Studie übernommen. Digitale Anzeigen sind ebenso zu sehen wie die beiden Zusatzinstrumente auf dem Armaturenbrett. Im Mitteltunnel ist einzu erkennen, eine Handschaltung dürfte aber ebenfalls angeboten werden.

Proto (Bild) und Serien-400Z pflegen den klassischen Sportwagenlook mit langer Haube und flachem Dach.





AnsonstenNissan hatSchon die Grundform des Z mit dem stark abfallenden Dach und der langen Haube hat Tradition. Die tropfenförmigen Scheinwerfer mit den beiden halbrunden LED-Bändern erinnern an das Urmodell, den 240Z aus den 70ern , während der schnörkellose viereckige Grill eindeutig die aktuelleren Z zitiert – nur dass er beim Z viel größer ausfällt. Das Heck ist währenddessen eine Neuinterpretation der 90er: Ein breites, dunkles Glas unter dem angedeuteten Spoiler der Kofferraumklappe verbirgt die horizontalen Rücklichter, wie damals beim 300ZX .Die mächtige, trapezförmige Schürze wiederum stammt von den neueren Modellen 320Z und 370Z, ist aber wie das Element an der Front deutlich größer. Abgerundet wird das Ganze von 19-Zöllern und Carbon-Elementen an Frontsplitter, Heckschürze und Schwellern. Von denher wächst der 400Z im Vergleich zum 370Z etwas in der Länge. Mit 4,38 Meter ist er zwölf Zentimeter länger. Die Breite von 1,85 Meter und die Höhe (1,31 Meter) sind identisch.