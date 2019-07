D

iedes Nissan Juke scheint serienreif zu sein, das zeigen die Fotos der AUTO BILD-Erlkönigjäger. Bereits im Februar 2019 bestätigte Nissan-Design-Chef Alfonso Albaisa gegenüber " Autocar ", dass der neue Juke in den nächsten Monaten vorgestellt wird. Daraus lässt sich ableiten, dass das SUV wohlkommen dürfte. Laut Albaisa soll der neue Juke optisch eigenständig bleiben. Die Erlkönigbilder zeigen, dass sich diedes Autos scheinbar am Qashqai orientiert: Die bisher auf der Motorhaube aufgesetzten Scheinwerfer sind jetzt weiter unten angebracht und scheinen optisch in den neu gestalteten und größeren Grill überzugehen., wie die hinteren Türgriffe in den C-Säulen, die breiten Schultern und die abfallende Dachlinie bleiben erhalten.