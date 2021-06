Bauzeit: 201o bis 2019

Motoren: 94 PS (1.6) bis 218 PS (Nismo RS)

Preis: ab 6500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): fünf Sterne

Der Look des Juke polarisiert – entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.

Anders als andere. Sein Look polarisiert, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Dazwischen gibt's nichts.(Länge 4,13 Meter) für all jene, denen ein BMW X4 zu teuer und ein Opel Mokka zu langweilig ist. Seine Abmessungen machen ihn zum perfekten Metropolenflitzer,Die nach hinten abfallende Dachlinie des 2+2-Sitzers sorgt für wenig Platz in Fond und Kofferraum.Die Motoren reichen vom 94-PS-Benziner bis zum 218 PS starken Nismo RS. Ein poltriger 110-PS-Diesel ist ebenfalls erhältlich.