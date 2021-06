issan ist richtig stolz, bezeichnet seinen seit 2007 gebautenals Begründer des Crossover-Segments. Mag sein, erfolgreich war das im britischen Sunderland gefertigtein jedem Fall. Nur in den Vergleichstests von AUTO BILD konnte der in Europa entwickelte und mit japanischer DNA versehene Qashqai selten auf die vorderen Plätze fahren. Einst unterlag er sogar seinem französischen Technik-Klonin der Eigenschaftswertung. Ab sofort nur noch Geschichte, denn die komplettmischt die Karten ganz neu.

Nebenin Länge, Breite und Höhe fallen auf den ersten Blick dieins Auge. Und innen passt das Raumgefühl, auf der Rückbank wirkt der Neue tatsächlich. Wir sitzen übrigens in dermit feinem Nappaleder und riesigem Panoramadach. So kostet derallerdings schon, ist aber wirklich sehr. Schickes Holzimitat, ansprechende Schalter und Tasten, akkurate Nähte und viel weiche Oberflächen. Klare Sache, hier bekommt man was für sein Geld geboten. Die Haptik der verbauten Materialien lässt kaum zu wünschen übrig, ein paar unschöne Kunststoffkanten ertasten wir nur weit unten an den hinteren Türverkleidungen. Zudem sieht der Ausschnitt für dasso aus, als würde hier eine Abdeckung fehlen. Mehr gibt es aber nicht zu beklagen.