Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 110 PS (1.5 dCi) bis 163 PS (1.6 DIG-T)

Preis: ab 9700 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 5 Sterne

Der Qashqai ist nicht nur wegen seiner modernen Optik und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis beliebt.



Einer von vielen im Trendpool der Kompakt-SUV, während der Vorgänger noch ein Pionier war. Um den Neuen noch attraktiver zu machen, wuchs er in Länge (plus 6 Zentimeter) und Breite (plus 2 Zentimeter). Vor allem aber: Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung und Notbremsassistent waren nun verfügbar. Dazu etwas mehr Platz im Kofferraum, der nun je nach Rückbankstellung zwischen 430 und 1585 Liter fasst.