Selten, seltener, HKS Zero-R



R32, R33, R34, V-Spec, M-Spec, V Spec II Nür – das sind nur einige Modelle und Sonderversionen des Nissan Skyline GT-R. Wer häufig das Gran Turismo gespielt hat, kennt sie fast alle, auch die seltenen Nismo 400R oder Mine's Skyline R34. Es gibt aber eine noch seltenere Version von Godzilla: den HKS Zero-R! – das sind nur einige Modelle und Sonderversionen des. Wer häufig das Rennspiel gespielt hat, kennt sie fast alle, auch die seltenenoder. Es gibt aber eine noch seltenere Version von Godzilla: den

vier HKS Zero-R auf Basis des Nissan Skyline R32 GT-R (BNR32) gebaut. Das Besondere daran, die Fahrzeuge wurden mit eigenständigen Fahrgestellnummern ausgeliefert. Das bedeutet, dass alle Zero-R keine Nissan, sondern HKS sind. Genauso wie alle bei Ruf gebauten 911 keine Porsche sind. Genau dieses Detail wurde allerdings zum Problem für HKS. Um eine Kleinserie homologieren zu können, mussten mehrere Fahrzeuge zum Crashtest – bei einer geplanten Auflage von nur zehn Stück war diese Vorgabe mehr als unwirtschaftlich für das Unternehmen, sodass insgesamt nur vier Zero-R gebaut wurden. Drei der originalen Fahrzeuge hat HKS behalten, während der vierte R32 an den Sultan von Brunei ausgeliefert wurde. Anfang der 1990er-Jahre hat der renommierte Tuner und Fahrzeughersteller insgesamtauf Basis des(BNR32) gebaut. Das Besondere daran, die Fahrzeuge wurden mit eigenständigen Fahrgestellnummern ausgeliefert. Das bedeutet, dass alle Zero-R keine Nissan, sondern HKS sind. Genauso wie alle beigebautenkeine Porsche sind. Genau dieses Detail wurde allerdings zum Problem für HKS. Um eine Kleinserie homologieren zu können, mussten mehrere Fahrzeuge zum Crashtest – bei einer geplanten Auflage von nur zehn Stück war diese Vorgabe mehr als unwirtschaftlich für das Unternehmen, sodass insgesamt nur vier Zero-R gebaut wurden. Drei der originalen Fahrzeuge hat HKS behalten, während der vierte R32 an denausgeliefert wurde.

Die Unterschiede zwischen R32 GT-R und Zero-R

Der ultraseltene Zero-R ist vor allem an seinen einzigartigen Schürzen erkennbar. Das Heck mit dem mittigem Schriftzug, der Doppelrohrauspuffanlage und dem angeschrägten Einsatz ist besonders markant. HKS wollte genau diesen Look erreichen – das Problem, beim Nissan Skyline R32 sitzt in etwa dort der Tank, sodass sich der Tuner etwas ganz Besonderes einfallen ließ. Der Zero-R wurde kurzerhand zum reinen Zweisitzer, bei dem der gigantische 150-Liter-Tank auf der Rückbank platziert ist. Nicht ideal für die Gewichtsverteilung, dafür designtechnisch wie gewünscht. Zudem wurden alle vier Zero-R mit superleichten Magnesiumfelgen, Recaro-Sitzen, Alcantara-Lenkrad und 360 km/h-Tacho ausgeliefert. Im Handschuhfach hat HKS jede Menge Zusatzanzeigen verbaut. Unter der Haube hat HKS ursprünglich einen RB28-Motor verbaut. Die originalen Leistungsangaben des Reihensechszylinders variieren zwischen 423 PS und 450 PS, was für knapp 300 km/h Topspeed gereicht haben soll.

2006 gab es eine Neuauflage des Zero-R

2006 kam HKS die Idee, die verbleibenden drei Zero-R, die immer noch auf dem Firmengelände rumstanden, neu aufzubauen und zu verkaufen. In der Zwischenzeit hatte sich die Homologation in Japan deutlich vereinfacht, sodass der Zero-R keine mehr Leistung her, befand Chefentwickler Kikuchi-San von HKS: So wurde kurzerhand ein RB26DETT-Motor mit Nismo GT-Block (aus dem R34 JGTC-Rennwagen) auf 2,8-Liter aufgebohrt und mit hauseigenen GT2530-Turboladern versehen. Das Ergebnis: rund 600 PS für die Neuauflage des Zero-R. Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-Getrag-Getriebe aus dem R34 GT-R. Kommen wir aber zu einem noch interessanteren Teil der Zero-R-Geschichte:kam HKS die Idee, die verbleibenden, die immer noch auf dem Firmengelände rumstanden, neu aufzubauen und zu verkaufen. In der Zwischenzeit hatte sich die Homologation in Japan deutlich vereinfacht, sodass der Zero-R keine Crashtests mehr befürchten musste. Als die Idee publik wurde, bekam HKS innerhalb weniger Tage viele Anrufe potentieller Interessenten, sodass der Plan beschlossene Sache war. Über zehn Jahre nach der Präsentation des Zero-R musste allerdingsher, befand Chefentwickler Kikuchi-San von HKS: So wurde kurzerhand einmit Nismo GT-Block (aus dem R34 JGTC-Rennwagen) aufund mit hauseigenen GT2530-Turboladern versehen. Das Ergebnis:für die Neuauflage des Zero-R. Die Kraftübertragung übernimmt einaus dem

Einer von nur vier Zero-R wird versteigert