S

Desinfektionsmittel bei Amazon Desmila Desinfektionsmittel für Haut und Hände Preis*: 22,50 Euro D7 All Des Hygienemittel für Hände und Flächen Preis*: 25,99 Euro Camfosy Einweghandschuhe (100 Stück) Preis*: 16,59 Euro Einwegmasken (50 Stück) Preis*: 19,79 Euro *Preise: Stand 30.04.2020 *Preise: Stand 30.04.2020

eit demhaben Motorsportbegeisterte wieder die Möglichkeit, ihre Runden auf derzu drehen. Die Öffnung derfür Besucher untersorgt allerdings für einige Probleme.gab es lange Staus.Neben den damit verbundenenhielten sich viele Ring-Fans auch nicht an die. So bildeten sich laut Augenzeugenberichten immer wieder kleinere Menschengruppen auf Parkplätzen, obwohl die Rennstrecke selbst alle offiziellen Parkmöglichkeiten geschlossen hielt.Der Instagram-Kanal " Nurburgringnow " appellierte an seine User, keine Videos von der nahe gelegenen Tankstelle zu posten und sich an die Regel zu halten. Getrieben sei dieser Appell von der Sorge, dass bei Missachtung der geltenden Bestimmungen die