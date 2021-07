Der " Ädäm ", wie er ausgesprochen wird, muss keine Vertreibung aus dem Paradies fürchten. Eva hat ihre Freude am coolen Opel, die TÜV-Prüfer überwiegend auch.

Bauzeit: 2013 bis 2019

Motoren: 69 PS (1.2) bis 150 PS (1.4 Turbo)

Preis: ab 5900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2013): vier Sterne

Zwar nicht der erste seiner Kleinstwagenart, dafür die Designervariante des Corsa. Dieser stellt die Basis für den Adam , seine Konkurrenten heißen Fiat 500 Mini und Audi A1 . Stolz ist Opel auf die vielen Personalisierungsmöglichkeiten:Himmlisch: ein Dachhimmel mit Sternenoptik und 63 Leuchtdioden. Ein Lifestyle-Flitzer für die Stadt also, aber nicht nur. Vorn gibt es viel Platz, hinten wird der jedoch knapp, immerhin lassen sich zwei Kindersitze per Isofix befestigen.Wer die Rücksitzlehnen umklappt und die Hutablage zu Hause lässt, bringtauch nicht viel, kennen wir ja vom 500er und vom Mini . Neben dem Basismodell gibt's weitere Ausstattungspakete wie den Open Air mit Stofffaltdach und den Rocks in milder SUV-Optik.