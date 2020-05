B

eim neuen Opel Astra machen es die Rüsselsheimer wie zuletzt beim Kleinwagen Corsa : Der Golf-Gegner bekommt die Technik von Peugeot , wird aber mit eigenständigem Design an den Start gehen.Im Falle des Astra ist der 308 Teilespender. Das bedeutet:. Das Design wird sich im Vergleich zum Vorgänger stark ändern. Die Motorhaube dürfte nicht mehr so stark abfallen, sondern höher bauen, eine stärker ausgeformte Abrisskante könnte das Dach beim Fünftürer am Heck optisch abschließen und das Auto etwas sportlicher wirken lassen. Mit neu gestalteter Front sollte die neue Generation sofort als solche erkennbar sein. Der Grill dürfte prominenter ausfallen und in alle Richtungen wachsen, die neuen und breiteren Scheinwerfer könnten weiterhin optisch in ihn übergehen. Die Schürze darunter dürfte mit zwei senkrechten Lufteinlässen an jeder Seite deutlich sportlicher anmuten.