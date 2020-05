D er Opel Corsa-e ist 4,06 Meter kurz, sieht aus wie ein ganz normaler Corsa, ist aber erst ab 29.900 Euro zu bekommen, und dafür gibt es nur die Basisversion. Unser Testwagen steht in "Power Orange" und mit den schwarzen 17-Zöllern hingegen ziemlich fett da. Und er hat ein Date mit mir: Frankfurt-Marathon, also 42 Kilometer; viel mehr pendelt der Durchschnittsdeutsche auch nicht am Tag. Parken mit PayByPhone Opel-Blitz lautlose 8,1 Sekunden für den Spurt auf Tempo 100. Ja, 136 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment machen Spaß, aber nein, so wird das nix mit 337 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Also bloß nicht die Nerven verlieren, statt "Sport" (dann hat er volle Leistung) und "Normal" (dann sind es 109 PS) lieber im "Eco"-Modus fahren. 82 PS reichen für die Stadtrundfahrt. Und lieber gleich noch mal an der Automatik-"Banane" ziehen, von D auf B stellen, dann rekuperiert er, bremst also automatisch beim Gaswegnehmen und lädt Saft in die 50-kWh-Batterie. Die besteht aus 216 Zellen, verteilt auf 18 Module, die unter den Vordersitzen und der Rückbank untergebracht sind. erist 4,06 Meter kurz, sieht aus wie ein ganz normaler Corsa, ist aber erstzu bekommen, und dafür gibt es nur die. Unsersteht in "Power Orange" und mit denhingegen ziemlich fett da. Und er hat ein Date mit mir: Frankfurt-Marathon, also; viel mehr pendelt der Durchschnittsdeutsche auch nicht am Tag.Wenn ich jetzt volle Pulle auf die Tube drücken würde, bräuchte derlautlosefür den Spurt auf Tempo 100. Ja,Drehmoment machen Spaß, aber nein, so wird das nix mitnach WLTP-Norm. Also bloß nicht die Nerven verlieren, statt "Sport" (dann hat er volle Leistung) und "Normal" (dann sind es 109 PS) lieber imfahren. 82 PS reichen für die Stadtrundfahrt. Und lieber gleich noch mal an derziehen, von D auf B stellen, dann rekuperiert er, bremst also automatisch beim Gaswegnehmen und lädt Saft in die. Die besteht aus 216 Zellen, verteilt auf 18 Module, dieuntergebracht sind.

Mit dem niedriegen Schwerpunkt geht's zĂĽgig ums Eck

Opel Corsa-e (2020): Test - Neuvorstellung - Elektro - Infos Erste Fahrt im Elektro-Corsa Zur Videoseite City mag der Corsa-e, immer wieder Gas wegnehmen und automatisch bremsen, immer wieder nachladen. Sieben graue Balken hat die Tankanzeige, am Ende einen roten; wir haben schon 30 Kilometer runter und knabbern noch immer am ersten Viereck. Reichweitenangst? Ganz ehrlich: Wer hier Angst hat, liegen zu bleiben, hat auch immer drei Kisten Bier zu Hause, weil ja spontan mal die Kumpels klingeln könnten. Noch paar Kilometer bis zur Zielflagge, wir haben noch gar nicht gesagt, dass sie den Corsa-e noch mal sportlicher gemacht haben als den Verbrenner. Liegt am sechs Zentimeter niedrigeren Schwerpunkt, der Akku-Pack wiegt 345 Kilo, und am knackig straffen Fahrgefühl, weil sie die Steifigkeit der Karosserie um 30 Prozent gesteigert haben. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Corsa Es geht an der Alten Oper vorbei, am Campus Westend, die Eschenheimer Landstraße entlang, wir passieren bei der Schwanheimer Brücke den steilsten Anstieg., immer wieder Gas wegnehmen und automatisch bremsen, immer wieder nachladen. Sieben graue Balken hat die Tankanzeige, am Ende einen roten; wir haben schonrunter und knabbern noch immer am ersten Viereck. Reichweitenangst? Ganz ehrlich: Wer hier Angst hat, liegen zu bleiben, hat auch immer drei Kisten Bier zu Hause, weil ja spontan mal die Kumpels klingeln könnten. Noch paar Kilometer bis zur Zielflagge, wir haben noch gar nicht gesagt, dass sie den Corsa-e noch malhaben als den Verbrenner. Liegt am sechs Zentimeter niedrigeren Schwerpunkt, der Akku-Pack wiegt 345 Kilo, und am knackig, weil sie die Steifigkeit der Karosserie um 30 Prozent gesteigert haben.

lenkt punktgenau ums Eck, du kannst ihn sportlich bewegen, weil Vorderachse modifiziert hat; da steckt ganz viel Ingenieurshirnschmalz drin, damit der Corsa so fährt, wie man es von einem Opel erwarten kann. Und das entschädigt für alles, was ihn objektiv schlechter macht. Der Corsa-eums Eck, du kannst ihn sportlich bewegen, weil Opel diehat; da steckt ganz viel Ingenieurshirnschmalz drin, damit der Corsa so fährt, wie man es von einem Opel erwarten kann. Und das entschädigt für alles, was ihn objektiv schlechter macht.

Die Elektrifizierung hat auch handfeste Nachteile

Der Kofferraum schrumpft auf 267 bis 1042 Liter, die Batterien darunter machen den Corsa-e schwer. Kofferraum ist kleiner, packt 267 bis 1042 Liter ein (leer 1455 Kilo, ein 100-PS-Benziner bringt 1138 Kilo auf die Waage. Am Ziel, wir haben einen der acht Balken weggenascht. Und rechnen nach: 42 mal 8, das sind 336 Kilometer. Auch der First Edition für 32.900 Euro nehmen, dann sind LED-Licht und 17-Zoll- Alus drin und dran. Dank Förderung gehen übrigens noch 6570 Euro vom Preis ab. Landen wir also bei 26.330 Euro. (Opel Corsa-e First Edition bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 11.157 Euro). Vielleicht doch mal umparken an der Tanke? Erstens: Seinist kleiner, packtein ( Diesel und Benziner: 309 bis 1081 Liter). Zweitens: Die Batterien machen den Kleinwagen schwer, er wiegt, ein 100-PS-Benziner bringt 1138 Kilo auf die Waage. Am Ziel, wir haben einen der acht Balken weggenascht. Und rechnen nach: 42 mal 8, das sind. Auch der Verbrauch ist ganz nah am Opel-Versprechen: 17,1 kWh, im Prospekt stehen 16,8. Die Rechnung, bitte! Für 29.900 Euro schrauben sie Stahlfelgen drauf, besser dienehmen, dann sind LED-Licht und 17-Zoll- Alus drin und dran. Dank Förderung gehen übrigens noch 6570 Euro vom Preis ab. Landen wir also bei 26.330 Euro.Vielleicht doch mal umparken an der Tanke?